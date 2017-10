20 Jahre Elchtest Der Crash, der die Autogeschichte veränderte -  und das Leben dieser Männer

Im Oktober 1997 fiel in Schweden ein kleines Auto bei Testfahrten um und brachte damit einen ganzen Konzern ins Wanken. Die A-Klasse, in Stuttgart entwickelt, um neue Kunden zu Mercedes-Benz zu locken und deshalb ganz anders konzipiert als alles, was man bis dato vom Daimler kannte, scheiterte am sogenannten Elchtest. Einem Fahrmanöver, das es so damals nur in Skandinavien gab.

Der Elchtest verlangt ein scharfes Einlenken bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h, eben so, als müsste man abrupt einem Elch ausweichen, der plötzlich auf der Straße steht. Die neue A-Klasse mit ihrem kurzen Radstand, dem hohem Schwerpunkt und einem vergleichsweise simpel konstruierten Fahrwerk war diesem Manöver nicht gewachsen. Sie überschlug sich.

Für ein paar Wochen nach dem Unfall schien es, als würde auch Mercedes-Benz, Erfinder des Automobils, nicht mehr auf die Räder kommen. Immerhin war Sicherheit eine der Kernkompetenzen der Marke, die Autos unter dem Slogan "Ihr guter Stern auf allen Straßen" so etwas wie die käufliche Variante eines Schutzengels. Ein solch eklatanter Mangel konnte das Todesurteil für die A-Klasse sein.

Jürgen Hubbert war damals Vorstand der Pkw-Sparte bei Daimler-Chrysler und damit verantwortlich für die A-Klasse. Michael Specht war Redakteur bei "Auto Bild" und der erste deutsche Journalist, der den Elchtest fuhr und die A-Klasse auf das Dach legte - und damit das Testergebnis seines Kollegen Robert Collin von "Teknikens Väld" bestätigte. Das Schicksal von Specht und Hubbert ist seitdem untrennbar miteinander verknüpft.

SPIEGEL ONLINE: Herr Hubbert, ein entscheidender Moment in der Elchtestaffäre war Ihre erste, spontane Reaktion auf die Vorwürfe. Als Sie auf einer Pressekonferenz mit dem Testergebnis des Journalisten Robert Collin konfrontiert wurden, sagten sie, das sei Schwachsinn. Damit aber fachten Sie die Debatte erst recht an.

Hubbert: Mich erreichte die Meldung in Tokio. Wir wollten dort Neuigkeiten zum Thema Maybach verkünden, Erfolgsmeldungen. Dafür war ich vor Ort, also vollkommen anders gepolt. Ich habe spontan und emotional reagiert und vollkommen unterschätzt, dass es weltumspannende Reaktionen geben würde. Als wir das Ausmaß realisiert hatten, wurde die Kommunikationsstrategie aber zügig umgestellt.

SPIEGEL ONLINE: Zügig? Erst mal gab es eine Phase klassischer Salamitaktik. Sie bezichtigten zum Beispiel den Reifenhersteller, dass seine Pneus die Ursache für das Umkippen der A-Klasse seien.

Hubbert: Wir mussten erst mal alle Fakten zusammengetragen, die Testprotokolle noch mal genau analysieren. Den Elchtest hat es in unserem Testprogramm nicht gegeben. Den kannte vorher kaum jemand, auch Herr Specht hat ihn ja nur nachgefahren und nicht erfunden.

