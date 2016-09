Neues Abgas-Ranking Das sind die saubersten Autos - und das die dreckigsten

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in Berlin Ergebnisse von Diesel-Abgasmessungen vorgestellt. Mal wieder - denn die Umweltlobbyisten veröffentlichen in regelmäßigen Abständen, was die Hersteller lieber verschweigen würden: Dass ihre Fahrzeuge außerhalb der Prüflabore, nämlich unter alltäglichen Fahrbedingungen, alles andere als sauber sind. Die Pressekonferenzen der DUH gehören inzwischen schon fast zur Folklore des Dieselskandals.

Doch am Dienstag, knapp ein Jahr nach Bekanntwerden der Dieselaffäre bei VW, die längst ein Branchenskandal geworden ist, war auf einmal etwas anders.

Die schlechte Nachricht: Auch heute, knapp ein Jahr nach Bekanntwerden des Dieselskandals bei VW, stößt eine Vielzahl von Fahrzeugen auf der Straße noch das Vielfache des für das Prüflabor erlaubten Stickoxid-Grenzwerts aus: Die Liste der Schande der DUH führt aktuell der Ford Mondeo 2.0 Duratorq TDCi an, dessen Stickoxidausstoß um das Neunfache über dem Grenzwert liegt. Doch auch andere Modelle fast aller Hersteller (die gesamte Liste finden Sie hier) lagen um das Fünf-, Sechs-, Sieben-, Achtfache drüber.

Lichtschimmer im Abgasnebel

Die gute Nachricht: Ganz unten am Ende der Messtabelle finden sich tatsächlich Autos, die die Grenzwerte nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße einhalten - und sogar unterbieten. Bestes gemessenes Fahrzeug war ein Mercedes E220d, der sogar unter dem für die Labormessung vorgeschriebenen Grenzwert von 80 mg/Km blieb und nur 44 mg ausstieß. Aber auch Fahrzeuge aus dem VW-Konzern und von Opel blieben entweder drunter oder nur knapp darüber.

"Wir fühlen uns bestätigt", kommentierte DUH-Geschäftsführer die Messergebnisse. "Es wurde ja von den Herstellern oft behauptet, die Grenzwerte seien unter realen Fahrbedingungen nicht einzuhalten, das sei technisch nicht machbar. Jetzt ist der Gegenbeweis da." Auffällig ist, dass es sich bei den saubersten Fahrzeugen um Modelle jener Hersteller handelt, die direkt oder mittelbar vom Skandal betroffen waren: Volkswagen natürlich, das den Skandal ausgelöst hatte. Opel, das nach Recherchen des SPIEGEL und des ARD-Magazins Monitor ebenfalls den Einsatz nicht gesetzeskonformer Abschalteinrichtungen einräumen musste. Und Mercedes, das im Rahmen anderer Messungen schon mit massiven Grenzwertüberschreitungen bei der C-Klasse in der Öffentlichkeit stand.

Bei allen Saubermännern handelt es sich entweder um die neue Motorengeneration (Mercedes) oder nachgebesserte Steuerungssoftware (Opel und VW). "Das zeigt, dass selbst ältere Modelle mit vergleichsweise einfachen Mitteln sauber werden können - was wir allerdings anhand des Beispiels USA im Grunde schon vorher wussten", so Resch.

In den USA gelten wesentlich straffere Gesetzgebungen für den Stickoxidausstoß - dort wird er seit Jahren auf der Straße gemessen und das bei deutlich strengeren Grenzwerten. Fahrzeuge, die in Europa noch deutlich über dem Grenzwert liegen, sind dort seit jeher sauber. "Die Messungen zeigen einmal mehr, dass die Hersteller können, wenn sie wollen. Wir fordern alle Hersteller auf, ihre Fahrzeuge entsprechend nachzubessern - und die Politik muss dafür den nötigen Druck aufbauen", so Resch.