Dieselaffäre Staatskarosse mit schmutzigem Geheimnis

Mit wachsendem Unbehagen verfolgt der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) die Debatte um Fahrverbote für Diesel-Autos in deutschen Städten. Seit der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verkündete, auch in der Landeshauptstadt Selbstzünder bei zu hohen Stickoxid- und Feinstaubkonzentrationen auszusperren, befindet sich der CSU-Chef im Krisenmodus. An diesem Sonntag trommelt er deshalb die Kabinettsmitglieder zusammen, um die Fahrverbote noch abzuwenden.

Dabei haben die Staatsministerien im Fuhrpark Autos stehen, die Teil des Problems sind. Die Staatsministerin für Arbeit und Soziales etwa, Emilia Müller, fährt laut einer aktuellen Liste der Deutschen Umwelthilfe (DUH) einen Audi A8 mit einem 4,2 Liter Dieselmotor. Doch ausgerechnet ein Fahrzeug dieses Modells ist jetzt in einem Straßentest der DUH mit einem Stickoxid-Rekordwert gemessen worden. Zwischen 1422 und 1938 Milligramm Stickoxide pro Kilometer hat das Emissions-Kontroll-Institut der DUH bei Straßenfahrten mit einem mobilen Messgerät ermittelt. Der Grenzwert beträgt 80 Milligramm pro Kilometer.

"Audi-Chef Stadler liefert die stärksten Argumente dafür, dass es keine Ausnahme von Diesel-Fahrverboten für die aktuelle Abgasstufe Euro 6 geben darf", erklärt DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Verdächtig niedriger Harnstoffverbrauch

Die Daten wurden bei einer Langversion des Audi-Luxuswagens gemessen, der über den aktuell im Verkauf befindlichen Motor verfügt. "Diese extrem hohen Stickoxid-Emissionen zeigen, dass bei diesem Fahrzeug auf der Straße die Abgasreinigung praktisch wirkungslos ist", sagt Mess-Verantwortlicher Axel Friedrich und erklärt sich das mit sehr niedrigen Harnstoffverbräuche des Abgasreinigungssystems. Die sind um Faktor 8 niedriger als rechnerisch notwendig, um eine funktionierende Abgasreinigung sicherzustellen.

Für den VW-Konzern kommt die Messung zur Unzeit. Seit zwei Wochen ist bekannt, dass in Audi-Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung im Abgassystem arbeitet. Die Autos können nach Angabe des Kraftfahrt-Bundesamtes am Lenkwinkel erkennen, dass sie auf einem Prüfstand stehen und die Abgasreinigung dann voll aktivieren - während die Wagen im normalen Straßenbetrieb mehr Schadstoffe ausstoßen. Das KBA stuft dies als unzulässig ein. Es geht um 24.000 Oberklasse-Modelle der Typen Audi A8 und A7 mit V6- und V8-Dieselmotoren, die von 2009 bis 2013 hergestellt wurden.

Prüfung durch das KBA

Audi hat den vom Bund geforderten Vorschlag für den Rückruf der Diesel-Fahrzeuge mit erhöhten Abgaswerten vorgelegt, will von einer Abschalteinrichtung aber nichts wissen. "Wir halten alle Vorgaben des Kraftfahrtbundesamtes ein", sagte ein Sprecher der Ingolstädter VW -Tochter am Freitag. Laut Unternehmen handelte es sich bei dem Problem um einen unbeabsichtigten Fehler der Getriebesoftware. Nun muss das Kraftfahrtbundesamt entscheiden, ob es dem Konzept zustimmt.

Was aber, wenn auch aktuelle Modelle ein Problem haben? DUH-Experte Friedrich ist davon überzeugt, dass sich solche hohen Stickoxid-Werte nur durch Abschalteinrichtungen erklären lassen, die für ein anderes Abgasverhalten auf der Straße als im Labor sorgen.

Auf Anfrage des SPIEGEL erklärte der VW-Konzern: "Da wir weder den technischen Zustand noch die exakten Messrandbedingungen kennen, ist es für uns schwierig eine Aussage zu den Messergebnissen zu treffen." Die bei Straßenmessungen erhobenen Werte könnten allerdings deutlich von den im Labor gemessenen Werten abweichen. Man sei mit den Behörden im Gespräch zu allen diesen Themen, so ein VW-Sprecher gegenüber dem SPIEGEL.