Abgasaffäre Deutsche Kunden klagen gegen VW

Mehrere deutsche VW-Kunden, die ein Auto mit manipulierter Abgasreinigung fahren, klagen nach SPIEGEL-Informationen auf Rückkauf ihres Dieselwagens und Erstattung des Kaufpreises. Eine erste Musterklage werde am 3. Januar beim Landgericht Braunschweig eingereicht, bestätigte der Rechtsdienstleister myRight.

Auf der Webseite myRight.de können betroffene deutsche VW-Kunden seit Monaten ihre möglichen Ansprüche wegen Wertverlusts ihres Fahrzeugs geltend machen und an den Rechtsdienstleister abtreten. Dieser formuliert eine Klage, reicht sie beim zuständigen Landgericht ein und übernimmt zunächst die Prozesskosten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Sammelklagen, wie sie in den USA üblich sind, gibt es im deutschen Rechtssystem nicht. In den USA wird über eine Klage stellvertretend für alle potenziell Geschädigten entschieden. In Deutschland dagegen kann nur stellvertretend für Geschädigte entschieden werden, die auch aktiv wurden und ihre Ansprüche geltend machten.

Der myRight-Anwalt Christopher Rother von der Kanzlei Hausfeld stützt sich bei der Musterklage auf folgende rechtliche Argumentation: VW, so Rother, habe schuldhaft gegen mehrere Schutzgesetze verstoßen. Beispielsweise habe das Modell eines Klägers, ein VW Eos, nicht dem in der Übereinstimmungserklärung genehmigten Fahrzeugtyp entsprochen. Mit der Erklärung bestätige der Hersteller, dass das verkaufte Fahrzeug "in jeder Hinsicht" mit dem ursprünglich genehmigten Typ übereinstimme. Bei dem Eos sei das jedoch nicht der Fall gewesen, da der Wagen mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet gewesen sei.

Zudem sei VW beim Verkauf nicht im Besitz der nötigen EG-Typengenehmigung gewesen. Diese sei durch Einbau der Abgaseinrichtung erloschen, wie ein Gutachten des Rechtsprofessors Remo Klinger ergebe. Die betroffenen Fahrzeuge seien daher in ihrer Funktions- und Zulassungsfähigkeit beeinträchtigt, ihre Zulassung könnte theoretisch jederzeit entzogen werden.

Ein VW-Sprecher erklärte, man prüfe derzeit die Ansprüche des Eos-Käufers, halte aber die Typgenehmigung für gegeben. Der Wiederverkaufswert sei nicht beeinträchtigt.

"Allein der Verdacht" mindere den Wert der Autos

Ein weiterer Gutachter, der Jenaer Zivilrechtlers Jan Dirk Harke, kommt jedoch zu einem anderen Schluss als der Hersteller: Allein der Umstand, dass die Fahrzeuge "einem entsprechenden Verdacht ausgesetzt sind", wirke sich auf deren Wert aus.

Betroffenen Kunden in den USA bietet VW je nach Modelltyp und Baujahr des Dieselfahrzeugs zwischen 5100 und 10.000 Dollar als Wiedergutmachung. Zudem muss der Konzern den Rückkauf oder die Umrüstung der Wagen in einen gesetzeskonformen Zustand anbieten. Der Kompromiss zwischen VW und den nordamerikanischen Behörden gilt für 475.000 VW-Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren, die mit einer Software zum Austricksen von Abgastests ausgerüstet sind. Er könnte den Konzern bis zu 16,5 Milliarden Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten. Es ist die höchste Wiedergutmachung, die ein Autobauer in den USA je leisten musste.

In Deutschland müssen sich die rund 2,5 Millionen vom Abgasskandal betroffenen Kunden dagegen mit einer Umrüstung ihrer Autos begnügen. Die Affäre wird zwar auch hierzulande längst vor Gericht verhandelt, doch die Rechtsstreitigkeiten verliefen bislang dort, wo auch der Autokauf stattfand - zwischen Käufer und Autohändler. Diese Ansprüche sind zwar einerseits leichter durchzusetzen, da sie auf Seiten des Beklagten kein Verschulden voraussetzen, andererseits verjähren sie aber auch sehr schnell.

Sollte das Gericht dem Eos-Fahrer Recht geben, wäre das für VW eine herbe Schlappe - unter andere, weil diese Ansprüche erst drei Jahre nach Kenntnis vom Rechtsverstoß verjähren, also Ende 2018.

Rother plant unterdessen weitere Gerichtsgänge für Käufer von Dieselautos der Marken Audi, Skoda und Seat.