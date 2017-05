Umweltbundesamt Diese Dieselautos waren im Abgastest auffällig

Es sind ungemütliche Tage für die Autoindustrie. In vielen deutschen Städten drohen ihren Dieselautos Fahrverbote, weil sie durch hohe Stickoxidemissionen die Luft verpesten. Kunden sind dadurch verunsichert, die Verkaufszahlen der Selbstzünder sinken, Gebrauchtwagen verlieren an Wert. In diese aufgeheizte Stimmung platzt nun eine Liste des Umweltbundesamts: Darauf finden sich die Abgasmesswerte von 49 Dieselfahrzeugen, die die Behörde im Rahmen einer Felduntersuchung erhob.

Schon im April hatte das Amt mit der Studie, bei der die Emissionen der Dieselautos unter Alltagsbedingungen untersucht wurden, für Furore gesorgt. Damals allerdings veröffentlichte sie nur allgemeine Zahlen: Demnach lagen die 24 getesteten Euro-5-Diesel mit 906 Mikrogramm Stickoxidausstoß pro Kilometer um ein Vielfaches über den Grenzwerten. Und auch die neueren Diesel nach der Schadstoffklasse Euro 6 schnitten mit durchschnittlich 507 Mikrogramm verheerend ab.

Jetzt aber liegt die nach Fahrzeugmodellen aufgeschlüsselte Liste vor. Ganz freiwillig geschah diese Veröffentlichung nicht, der SPIEGEL hatte mit Verweis auf das Umweltinformationsfreiheitsgesetz darauf gedrängt.

Hier ist eine Übersicht mit zwölf Modellen, die in dem Test besonders schlecht abschnitten (sechs Autos mit Euro-6-Norm, sechs mit Euro-5-Norm):

Gegen einige der Autohersteller, deren Modelle im Test auftauchen, laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des Abgasbetrugs - zum Beispiel gegen Mercedes, Fiat Chrysler, Renault und Peugeot.

Die Liste des Umweltbundesamts erhöht noch einmal den Druck auf Autoindustrie und Politik, das massive Dieselproblem anzugehen. Baden-Württemberg wird beispielsweise am Freitag im Bundesrat eine Initiative zur Nachrüstung von Diesel-PKW einbringen. Sie beschränkt sich zunächst auf Euro-5-Fahrzeuge, die mit einem Software-Update dazu gebracht werden sollen, 50 Prozent weniger Stickoxide auszustoßen.

Zwar wünscht sich das Bundesumweltministerium in Berlin, auch Euro-6-Diesel in dieses Programm aufzunehmen. Doch die Regierung des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ziert sich vor diesem Schritt, der die Autoindustrie in große Erklärungsnot bringen würde. Sie orientiert sich dabei an einem Vorschlag, den der Verband der deutschen Autoindustrie (VDA) den Baden-Württembergern unterbreitet hat.

VDA rechnet bei Nachrüstungen mit Nachteilen für Kunden

Demnach würde die Initiative des Bundesrats aber auch mit einem Nachteil für den Autokunden einhergehen. Denn die Autos würden nach Schätzung des VDA nach der Umrüstung im Schnitt zwei Prozent mehr Kraftstoff verbrauchen. Ob der Autofahrer dafür entschädigt wird, ist nicht Gegenstand des Bundesrats-Vorstoßes.

Die Bundesregierung erkannte am Mittwoch in einem Bericht die übermäßige Belastung der Umwelt mit Stickstoff als wichtiges Problem an. Die Hauptverursacher für Stickstoffemissionen seien Landwirtschaft (63 Prozent), Industrie und Energiewirtschaft (15 Prozent) sowie Verkehr (13 Prozent). Auf der Grundlage des Berichts könne man dieses Problem nun ressortübergreifend angehen, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Berlin, "etwa im Verkehrsbereich mit mehr Elektroautos".

Das Umweltbundesamt will in seiner Untersuchung eigentlich keine Aussagen über einzelne Modelle treffen, sondern auf das Umweltproblem der gesamten Flotte hinweisen. Die Behörde ist dafür verantwortlich, die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Luftqualität der Städte abzuschätzen und Empfehlungen zu entwickeln, welche Maßnahmen die vielerorts gemessenen Grenzwertüberschreitungen reduzieren helfen. Dennoch bekommt auch das Kraftfahrt-Bundesamt die Messtabellen und wird gegebenenfalls auf die Hersteller zugehen und nach Erklärungen fragen.

Die EU-Kommission hatte am Montag beschlossen, Autohersteller künftig strenger zu kontrollieren. Geplant ist, dass sich die staatlichen Zulassungsbehörden wie das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt künftig gegenseitig überprüfen. Außerdem sollen die nationalen Behörden eine Mindestzahl von Autos kontrollieren, deren Modelle bereits zugelassen sind. So soll wenigstens eins von 50.000 im Vorjahr neu zugelassenen Fahrzeugen überprüft werden. Bei Verstößen gegen Umweltvorschriften sollen zudem künftig Strafen von bis zu 30.000 Euro pro Fahrzeug verhängt werden.

ADAC fordert "wirklich saubere Autos"

Der Autofahrerclub ADAC forderte als Konsequenz aus dem Abgasskandal ebenfalls strengere Verpflichtungen für die Hersteller. "Die Verbraucher erwarten zu Recht, dass ihre Fahrzeuge mit sauberer Technik ausgestattet werden", hieß es in einem am Mittwoch vorgelegten Positionspapier zur Bundestagswahl. Die Techniken seien bereits verfügbar und könnten mit geringem Mehraufwand eingebaut werden. "Damit das geschieht, ist der Gesetzgeber gefordert."

Es brauche "wirklich saubere Autos, die über alle Betriebszustände und vor allem im Realbetrieb die Abgasgrenzwerte einhalten", betonte der ADAC. Der Verkehrsclub schlägt außerdem einen neuen "Verbraucherbeirat" beim KBA vor, dem Verbraucherverbände, Streitschlichter, Bundesministerien und Wissenschaftler angehören sollten.