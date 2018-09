Streit über Fahrverbote Die große Konfusion bei den Diesel-Konzepten

Wenn es um das Konzept geht, mit dem die Bundesregierung gerade noch so Fahrverbote in deutschen Städten vermeiden will, ist die Lage selbst für aufmerksame Beobachter verwirrend. Fast täglich war in den vergangenen Wochen von Durchbrüchen die Rede - die dann umgehend wieder dementiert oder relativiert wurden. So bleibt auch am Sonntag vieles unklar, und auch aus dem hauptsächlich zuständigen Verkehrsministerium gibt es wenig Konkretes - außer zum Zeitplan.

"Wir werden bis Montag einen Weg für eine größere Flächenwirkung für die Entlastung in der Diesel-Thematik finden", teilte ein Sprecher des von Andreas Scheuer (CSU) geführten Ministeriums mit. Am Montag treffen sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist das Diesel-Konzept.

Auch ein Treffen im Kanzleramt am Freitag hatte zu keiner Einigung der Koalitionspartner untereinander einerseits und der Bundesregierung mit den Autoherstellern andererseits geführt.

Grundsätzlich geht es dabei um drei Optionen für betroffene Diesel-Besitzer:

ein Rückkauf ihres alten Autos durch die Hersteller

ihres alten Autos durch die Hersteller Umtauschprämien der Hersteller beim Kauf eines neueren Diesel-Modells

der Hersteller beim Kauf eines neueren Diesel-Modells Hardware-Nachrüstungen mit sogenannten SCR-Katalysatoren

REUTERS Hardware-Lösung: Filter zum Nachrüsten

Pronold und Bouffier fordern kostenlose Lösung für Besitzer

Doch zu jeder dieser Optionen gibt es noch offene Fragen - und eine weitere: Nämlich die, ob ausschließlich Diesel-Besitzer aus den am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten (und deren Umland) davon profitieren sollen. Oder ob es Lösungen für alle Besitzer von Diesel-Modellen mit hohem Stickoxidausstoß geben soll, unabhängig von ihrem Wohnort.

Kurz vor dem Treffen am Freitag hatte Volkswagen mit der Zusage überrascht, sich nach langem Widerstand doch an Hardware-Nachrüstungen zu beteiligen. Am Freitagnachmittag rückte Verkehrsminister Scheuer dann selbst von den Nachrüstungen ab - in den Verhandlungen mit anderen Autobauern konnte offenbar die Frage nicht geklärt werden, wer die Gewährleistung für die Nachrüstungen übernehmen solle. Zudem will Volkswagen die Nachrüstungen nicht voll bezahlen, sondern höchstens zu 80 Prozent.

Vom Tisch scheinen die Nachrüstungen jedoch dennoch nicht zu sein. So forderte etwa Umwelt-Staatssekretär Florian Pronold (SPD) am Samstag im Deutschlandfunk, die Frage der Gewährleistung bei Nachrüstungen müsse über das Wochenende geklärt werden. Diesel-Fahrer dürften hierbei nicht zur Kasse gebeten werden.

Auch Hessens CDU-Regierungschef Volker Bouffier forderte im gleichen Sender Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller. Am Ende braucht es eine Lösung, in der diejenigen, die ein Auto gekauft haben, keinen Schaden haben", sagte er - wenn Nachrüstungen wegen zu hohen Aufwands keinen Sinn ergäben, seien auch Entschädigungen oder der Umtausch Optionen. In Hessen wird in vier Wochen ein neuer Landtag gewählt; Bouffier steht auch deshalb unter Druck, weil ein Gericht für Frankfurt am Main Fahrverbote ab 2019 angeordnet hat.

Verkehrsministerium: "nicht auf wenige Städte beschränkt"

Laut "Bild am Sonntag" ("BamS") besteht hingegen bei den Umtauschprämien weitgehend Einigkeit. Kunden könnten ihre Autos mit den Abgasnormen Euro 4 und 5 gegen moderne Diesel oder Benziner eintauschen. Volkswagen zahle zwischen 4000 und 10.000 Euro, abhängig vom Wert des neuen Fahrzeuges. Daimler wolle zwischen 3000 und 10.000 Euro zahlen, BMW pauschal 6000 Euro.

Allerdings sei dieses Umtauschprogramm beschränkt, berichtet die "BamS" weiter - auf 14 Städte und deren Umland, bei denen das Umweltbundesamt eine Stickoxidbelastung von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen hat. Dazu zählen etwa München, Stuttgart, Köln und Hamburg, nicht aber zum Beispiel Berlin und Frankfurt am Main. Zuvor hatte Verkehrsminister Scheuer die Nachrüst-Option auf die zehn am stärksten belasteten Städte mit jeweils 70 Kilometern Umkreis beschränkt.

Doch an diesem Sonntag dementierte das Verkehrsministerium den "BamS"-Artikel in diesem wichtigen Punkt. "Es wird an einer Lösung gearbeitet, die nicht nur auf wenige betroffene Städte ausgerichtet ist", sagte eine Sprecherin.