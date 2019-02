Abgasskandal Was der Beschluss des Bundesgerichtshofs für VW-Kunden bedeutet

Dieselkäufer warten schon lange auf ein Grundsatzurteil zu ihren Ansprüchen im Abgasskandal. Allerdings hat VW die wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) nun erneut durch einen Vergleich mit dem betroffenen Dieselfahrer verhindert. Die obersten Richter haben jetzt trotzdem einen Weg gefunden, den Klägern den Rücken zu stärken.

Der BGH springt klagenden Dieselkäufern zur Seite und meldet sich erstmals mit einer rechtlichen Einschätzung zu Wort. Dieser sogenannte Hinweisbeschluss gibt die vorläufige Einschätzung des Senats wieder, ist aber kein Urteilspruch. Dennoch gehe davon eine Signalwirkung aus, heißt es beim BGH.

Während Verbraucherschützer die BGH-Äußerung als gute Nachricht für die Dieselfahrer werten, zeigt sich VW unbeeindruckt. Der Autokonzern betonte, die im Hinweisbeschluss geäußerten Erwägungen seien vorläufig, der Bundesgerichtshof habe noch keine Entscheidung getroffen.

Dennoch könnte sich für VW-Kunden nun einiges ändern. SPIEGEL ONLINE gibt die wichtigsten Antworten.

Wie hat sich der Bundesgerichtshof geäußert?

Erstmals hat der Bundesgerichtshof (BHG) zur VW-Dieselaffäre konkret Stellung bezogen. Das oberste deutsche Gericht hatte in einem sogenannten Hinweisbeschluss mitgeteilt, dass die illegale Abschalteinrichtung in Millionen von VW-Dieselmotoren als Sachmangel eingestuft werde. Ein Neuwagen mit Abschalteinrichtung sei daher mangelhaft, der Käufer habe Anspruch auf einen mangelfreien Ersatz.

Was bedeutet das Urteil für die Kunden?

Zwar handelt es sich bei dem Hinweisbeschluss nicht um ein Urteil des Bundesgerichtshofes, dennoch könnten VW-Kunden davon profitieren. "Für die Vorinstanzen, also die Gerichte der Länder wird der Hinweisbeschluss eine große Bedeutung bei der Urteilsfindung laufender Verfahren haben", heißt es im Umfeld des BGH. Bedeutet: Die Gerichte werden sich an der Auffassung des BGH orientieren, VW-Kunden könnten bei ihren Verfahren davon profitieren.

Wieso hat sich der BGH jetzt erstmals geäußert?

Anlass für den 19 Seiten umfassenden Hinweisbeschluss war die kurzfristige Absage einer Verhandlung am 27. Februar. An diesem Tag sollte eigentlich über die erste Klage im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhandelt werden, die es bis zum BGH geschafft hat. Dieser Termin wurde laut BGH aufgehoben, da der klagende Autokäufer sich mit VW in einem Vergleich geeinigt hatte, also Geld von VW zugesprochen bekommen hat.

Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht positionierte sich dennoch erstmals in dem Rechtsstreit um den Dieselskandal. Dass die Bundesrichter trotz der Rücknahme der Revision ihre derzeitige Einschätzung in dem vorliegenden Fall äußern, ist ein relativ unübliches Vorgehen. Der Grund dafür, so hört man im Umkreis des BGH, sei, dass die obersten Richter es für angemessen erachteten ihre Rechtsauffassung zu äußern - auch, damit sich die Gerichte der Länder daran orientieren könnten.

Was bedeutet das für Dieselbesitzer, die bereits ein Softwareupdate installiert haben?

Das geht aus dem Hinweisbeschluss des BGH nicht hervor, da sich dieser auf die jetzt abgesagte Verhandlung bezieht, in der der Kunde noch kein Softwareupdate installiert hatte. Ob ein Sachmangel durch das Update daher behoben ist und der Kunde den Anspruch auf Schadensersatz verliert, kann dem Beschluss des BGH nicht entnommen werden.

Steigen jetzt die Erfolgschancen für Musterfeststellungsklagen der Verbraucherzentrale oder Myright?

Ja, denn auch in diesen Verfahren werden sich die betroffenen Gerichte an den Aussagen des BGH orientieren. Die Äußerung des BGH habe eine Signalwirkung für die Musterfeststellungsklage gegen VW und sei damit "eine wirklich gute Nachricht" für Verbraucher, sagt der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller.

VW interpretiert den Hinweisbeschluss des BGH indes anders. Demnach ließen sich daraus keine Folgerungen für die Erfolgsaussichten von Klagen gegen die Volkswagen AG ziehen, teilte der Autokonzern heute in Wolfsburg mit.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Hinweisbeschluss steht nun im Raum, ein Urteilsspruch wird daraus aber auch in Zukunft nicht. Die Gerichte wissen jetzt aber, wie der BGH in einem solchen Fall entschieden hätte und können der Auffassung des BGH nun folgen.