Abgasskandal Düsseldorf drohen Fahrverbote

Im Vorfeld des zweiten Dieselgipfels gibt es eine Hiobsbotschaft für Bundesregierung, Autobranche und Verbraucher: In Nordrhein-Westfalen wird vor allem die Landeshauptstadt an Diesel-Fahrverboten wohl nicht vorbeikommen. Das geht aus Berechnungen der Düsseldorfer Bezirksregierung hervor. Selbst mit einem Diesel-Fahrverbot werde es schwer werden, die Grenzwerte in Düsseldorf einzuhalten, teilte die Behörde mit. Weitere Maßnahmenpakete werden dafür notwendig sein.

Die Experten gehen von zwei Szenarien aus: Wenn sich der Bund noch kurzfristig auf eine blaue Umweltplakette einigt, könnten die neuen, relativ sauberen Euro-6-Diesel-Aggregate vom Verbot verschont bleiben. Kommt es dazu nicht, gebe es keine Alternative zu einem generellen Diesel-Fahrverbot in den am stärksten belasteten Gebieten.

Ob eine Beschränkung der Einfuhrerlaubnis auf Euro-6-Fahrzeuge allerdings dauerhaft Wirkung entfalten kann, gilt als strittig: Viele auch neuere Euro-6-Diesel fahren, gerade bei kalten Temperaturen, ihre Abgasreinigung herunter - die Stickoxidproblematik wäre also auch dadurch womöglich nicht gelöst.

Weitere Städte könnten folgen

Düsseldorf dürfte kein Einzelfall bleiben: Erst Ende August hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) angekündigt, gegen 45 weitere Städte formale Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) einzuleiten. Die Umwelthilfe klagt bereits in 16 Fällen vor Gericht. In Düsseldorf, München und zuletzt Stuttgart hatte sie Erfolge erzielt: Dort bewerteten die Richter konkrete Diesel-Fahrverbote ab 2018 als wirksame Maßnahmen, damit die Luftqualitätsgrenzwerte eingehalten werden.

"Wir kommen wahrscheinlich nicht um Verbote bestimmter Fahrzeuge zu bestimmten Zeiten herum", sagte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher (CDU). Dies werde zu Härten führen besonders etwa bei Handwerkern, die ihren Fuhrpark für die vor einiger Zeit eingerichtete Umweltzone modernisiert haben.

Auf dem zweiten Dieselgipfel am morgigen Dienstag soll es vornehmlich um die Unterstützung von Kommunen bei der Abwendung von Fahrverboten gehen. Auf dem ersten Dieselgipfel wurde zwischen Bundesregierung und Autobranche die Einrichtung eines sogenannten Diesel-Fonds vereinbart. Daraus sollten den Kommunen unter anderem Maßnahmen zur Umrüstung ihrer städtischen Flotten auf umweltfreundliche Fahrzeuge finanziert werden. Bislang floss allerdings noch kein Geld.