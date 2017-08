Diesel-Skandal Umweltbundesamt zweifelt am Nutzen von Hardware-Nachrüstung

Software-Update und Umweltprämie statt technischer Nachrüstung und Fahrverboten: Das waren die Ergebnisse des Dieselgipfels Anfang August. Aus Sicht von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gehen diese Schritte nicht weit genug. Sie fordert seit Längerem eine Umrüstung bei der Hardware. Doch selbst das könnte nicht den gewünschten Effekt bringt. Das legt ein Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) nahe.

Demnach ergibt eine interne Untersuchung des Umweltbundesamtes, dass die Nachrüstung "eines signifikanten Anteils" von Dieselfahrzeugen die Konzentration von Stickstoffdioxid in den Städten kaum verringern würde. Die Studie steht damit im Widerspruch zu den Forderungen der Umweltministerin.

Laut dem Bericht gelte das sogar für den rechnerisch günstigsten Fall, dass es nämlich den Autoherstellern gelingen sollte, den Ausstoß von Stickoxiden bei älteren Fahrzeugen durch den Einbau einer verbesserten Abgasreinigung um 70 Prozent zu senken. Selbst dann würden die zulässigen Grenzwerte in den nächsten Jahren noch überschritten.

"Die Bevölkerung in den deutschen Städten hat ein Recht auf saubere Luft", hatte Hendricks am Mittwoch gesagt. Kurz zuvor hatte das Ministerium eine Berechnung des Umweltbundesamts vorgestellt. Aus dieser geht hervor, dass die Luft in fast 70 deutschen Städten auch nach der Umsetzung der beim Dieselgipfel beschlossenen Schritte schmutziger als erlaubt bleibt.

Nachrüstung würde 3,7 Milliarden Euro kosten

"Deshalb brauchen wir Maßnahmen, die zu einer raschen Senkung der Stickstoffdioxidbelastung führen", sagte die SPD-Politikerin. "Es wird eine Nachrüstung der Hardware, also eine Abgasreinigung, geben müssen."

Nach SPIEGEL-Informationen gibt es inzwischen konkrete Pläne zur technischen Umrüstung von Dieselfahrzeugen aus dem Verkehrsministerium - obwohl der Minister selbst nichts davon hält.

Mit Blick auf die Kosten kommt das Umweltbundesamt darüber hinaus zu einer verheerenden Bilanz: 3,7 Milliarden Euro müssten die Hersteller ausgeben, um hinreichend viele Dieselfahrzeuge nachzurüsten. Dem stünden laut dem Bericht Einsparungen von nur 293 Millionen Euro im Gesundheits- und Umweltsektor gegenüber.

Das Papier, auf das sich die "FAS" bezieht, entstand nach einem Fachgespräch im Umweltbundesamt im Juni 2016. Dazu hatte demnach die Behörde Vertreter der Automobilindustrie, Mitglieder der Landesregierungen sowie Mitglieder des Technischen Überwachungsvereins eingeladen.