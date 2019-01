ADAC-Ranking Das sind die umweltfreundlichsten Autos

Autos mit alternativen Antriebsarten sind die großen Gewinner im Umweltranking des ADAC. In der aktuellen Ecotest-Liste des Automobilclubs haben Hybridfahrzeuge, reine Elektroautos, aber auch erdgasbetriebene Fahrzeuge gute Platzierungen erhalten. Reine Benziner und Dieselfahrzeuge spielen auf den vorderen Rängen des ADAC-Umweltrankings kaum eine Rolle.

Der ADAC misst im Ecotest Verbrauch und Abgasemissionen. Im vergangenen Jahr hat der Automobilclub 109 Modelle getestet, die damit neu auf der Rangliste des seit 2003 durchgeführten Ecotest des ADAC geführt werden. Die Liste umfasst damit nun insgesamt 276 Modelle.

Erstmals wurden auch Fahrzeuge untersucht, die bereits die ab September 2019 für alle Autos geltende, hochgelobte Abgasnorm Euro 6d-temp erfüllen. Diese Fahrzeuge müssen Grenzwerte nicht nur im Labor, sondern auch im realen Betrieb auf der Straße einhalten.

Schneiden diese immer besser ab, als Autos mit älteren Abgasnormen? "Oft ist das so - aber nicht immer", heißt es beim ADAC. Zwar stoßen Autos mit der neuen Abgasnorm wie erwartet wenig giftige Abgase aus. Das bedeutet aber nicht, das sie auch sparsam sind. Der Opel Grandland X 2.0 Diesel Automatik verbraucht laut ADAC auf 100 Kilometern 6,9 Liter, der CO2-Ausstoß beträgt 217 Gramm pro Kilometer. Deshalb schafft es der Wagen nur auf Platz 59, obwohl er in der Schadstoffwertung brilliert.

Am schlechtesten schnitt 2018 der SsangYong Rexton 2.2 Diesel 4WD Automatik ab - mit null Punkten. Der Südkoreaner hatte - unter den scharfen Testbedingen des ADAC - einen CO2-Ausstoß von 300 Gramm pro Kilometer, das entspricht einem Verbrauch von 9,5 Litern pro 100 Kilometer. Außerdem hat das Fahrzeug keinen SCR-Katalysator, wodurch die NOx-Emissionen sehr hoch ausfallen. Ebenfalls null Punkte bekommt der Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Automatik mit 255 Gramm CO2 pro Kilometer und ohne effektive Abgasreinigung.

Im Ecotest misst der ADAC den CO 2 -Ausstoß sowie die gesetzlich limitierten Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Stickoxid (NO X ), Kohlenwasserstoff (HC) auf dem Prüfstand und auf der Straße - in "praxisnahen Zyklen, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen". Der Autoclub berechnet auch Emissionen mit ein, die bei der Kraftstoffherstellung entstehen.

Zudem werden die Autos mit einer Zuladung von 200 Kilogramm getestet. Beim amtlichen Testzyklus WLTP wird nur mit 15 Prozent der zulässigen Zuladung gemessen. Im Falle des VW e-Golf wären das gerade einmal 66 Kilogramm.

Die laut ADAC umweltfreundlichsten Autos zeigt SPIEGEL ONLINE in der Fotostrecke.