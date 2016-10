USA Elfter Todesfall durch defekten Takata-Airbag

In den USA gibt es einen elften Todesfall durch einen defekten Airbag des Herstellers Takata. Eine 50-jährige Autofahrerin sei den Folgen eines Unfalls Ende September in Kalifornien erlegen, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit. Die Frau sei in einem Honda Civic gefahren.

Das Auto gehöre zu den Modellen von Honda, deren Airbags nach einem Aufruf der Behörde eigentlich hätten dringend repariert werden müssen, so die Behörde. Die darin eingesetzten Airbags des japanischen Autozulieferers Takata stellten ein "substanziell gestiegenes" Unfallrisiko dar, vor allem wenn sie längere Zeit in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit unterwegs gewesen seien.

Die Luftkissen können platzen und durch umherfliegende Fragmente lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Mindestens 15 Menschen sind bisher weltweit daran gestorben. Die genaue Ursache des Defekts konnte bislang nicht ermittelt werden.

Takata, das rund 20 Prozent am Markt für Sicherheitsgurte und Airbags hält, kämpft seit gut zwei Jahren mit dem Skandal um defekte Airbags. Rund 100 Millionen der Schutzvorrichtungen wurden bereits zurückgerufen, fast 70 Millionen allein in den USA.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA wirft Takata vor, unzureichend und fehlerhaft über den Defekt informiert zu haben. Sie hatte dem Unternehmen deshalb vor knapp einem Jahr eine Rekordstrafe von bis zu 200 Millionen Dollar (182 Millionen Euro) aufgebrummt.