Flug von Frankfurt nach Neu-Delhi A380 muss wegen Hydraulikproblems umkehren

Ein Airbus A380 hat auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi wegen eines technischen Defekts am Hydrauliksystem umkehren müssen. Die Lufthansa-Maschine sei am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr sicher in Frankfurt gelandet, sagte eine Sprecherin der Airline. "Die Flugfähigkeit und die Sicherheit an Bord waren zu keiner Zeit beeinträchtigt. Es wurde keine Luftnotlage erklärt."

An Bord des Flugzeugs waren demnach 246 Passagiere. Die Maschine war bereits rund vier Stunden geflogen und über Iran, als gegen 18.30 Uhr entschieden wurde, umzukehren.

Sicherheit habe in der Luftfahrt zu jedem Zeitpunkt oberste Priorität, sagte die Sprecherin. Die Passagiere sollten auf andere Flüge umgebucht und gegebenenfalls in Hotels untergebracht werden.

Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Mitte Februar gab der Flugzeugbauer Airbus bekannt, die Produktion der Maschine wegen fehlender Nachfrage einzustellen.

Mitte März hatte Lufthansa mitgeteilt, einen Teil ihrer A380-Flotte zu verkaufen: Sechs der 14 Maschinen sollen in den Jahren 2022 und 2023 an den Hersteller Airbus zurückgehen. Gleichzeitig gab das Unternehmen den Kauf von 40 sparsameren Langstrecken-Jets der Typen Boeing 787-9 und Airbus A350-900 bekannt.

