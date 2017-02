Airbus-Experiment mit Taxidrohne Wer wird denn gleich in die Luft gehen?

Vollgestopfte Straßen, überfüllter Nahverkehr - der Flugzeughersteller Airbus arbeitet an einer ziemlich spektakulären Lösung: Er will in den kommenden Jahren eine autonom fliegende Taxidrohne auf den Markt bringen. Was nach Science-Fiction klingt, hat Unternehmenschef Tom Enders jüngst vorgestellt: "Vor hundert Jahren verschwand der Stadtverkehr unter der Erde, wir haben nun die technischen Möglichkeiten, ihn in die Luft zu bringen", sagte Enders im Januar auf der Internetkonferenz DLD in München.

Tatsächlich hat die permanente Leistungssteigerung und Verkleinerung von Computerchips und die Entwicklung kleinster, aber hochsensibler Lagesensoren vieles vereinfacht. Anschauliches Beispiel: Während das Fliegen mit einem ferngesteuerten Hubschrauber noch vor zehn Jahren nur Könnern vorbehalten war und ein kleines Vermögen kostete, kann heute jeder Dilettant mit einem Ready-to-Fly-RC-Heli für 30 Euro in die Luft gehen. Sogenannten Kreisel- oder Gyro-Systeme, die das Luftfahrzeug selbstständig stabilisieren, sei Dank. Dieses Prinzip lässt sich natürlich auch vergrößern - bis hin zum Transport von Menschen. Zumindest theoretisch.

Abheben per App

Airbus hatte deswegen mit seiner neu gegründeten Abteilung "Urban Air Mobilty" bereits im vergangenen Jahr an Lösungen für derartige Vehikel geforscht und mit "Vahana" einen ersten Prototypen vorgestellt. Dieser soll nun weiterentwickelt und bis Ende diesen Jahres getestet werden. Zunächst will Airbus eine Art Taxibetrieb mit einem Piloten testen, später soll sogar ein autonomer Betrieb mit bis zu vier Fluggästen möglich sein.

Die Idee: weniger Verkehr und Umweltverschmutzung auf den Straßen, trotzdem mehr Mobilität. Ähnlich wie beim Carsharing sollen Verbraucher über eine App eine Fahrt in so einem Vehikel buchen können. Noch befinde man sich aber in der Experimentierphase, sagte Enders. Wie viel Airbus für den Forschungsbereich "Urban Air Mobility" ausgibt, ist offen.

Der Flugzeugbauer ist nicht das einzige Unternehmen, das den Traum vom fliegenden Auto wahr werden lassen möchte. Seit längerem gibt es einen Wettstreit zwischen mehreren Firmen, die an einer vollautomatischen Taxidrohne arbeiten. Der chinesische Entwickler Ehang will mit seinem Produkt "Ehang 184" bereits in diesem Jahr die Zulassung für den Flugbetrieb in Dubai beantragen.

Das ehrgeizige Vorhaben hat Tücken

Wann Airbus mit seinem Flugtaxi an den Markt gehen will, ließ Enders unbeantwortet, zumal wichtige Fragen bislang ungeklärt sind. Nach Einschätzung von Experten fehlen derzeit beispielsweise noch taugliche Batterien für einen solchen Betrieb. Aktuell verfügbare Lademittel hätten lediglich das Potential für 15 bis 30 Minuten Flugzeit. Auch Lärmbelästigung und Umweltverträglichkeit müssen berücksichtigt werden.

Airbus ist mit seinen Plänen nicht allein. Google forscht im Silicon Valley mit seinen Tochterfirmen Kitty Hawk und Zee Aero ebenfalls an sogenannten VTOL-Mobilen (für Vertical Take-Off and Landing). Und der umstrittene Taxi-Konkurrent Uber warb er jüngst den Nasa-Forscher Mark Moore ab, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sie alle eint der Traum vom schnellen, leisen "Morning-Commute", dem Weg zur Arbeit ohne lästigen Stau.

Doch ungeklärte technische Fragen wie die Akkukapazität sind längst nicht alle Hürden, die dem Ziel der Entwickler im Wege stehen. Für die Umsetzung müssten entsprechende Gesetze erlassen werden, die es erlauben, mit flugfähigen Fahrzeugen auf einer Autobahn oder gewöhnlichen Straßen zu landen. "Die große Herausforderung ist, ob wir ein Fahrzeug bauen können, das an den Orten zugelassen würde, wo die Menschen es nutzen wollen", sagte John Hansman vom Massachusetts Institute of Technology dem "Handelsblatt".

Genau hier liegt ein grundsätzliches Problem aller Flugautos, egal, ob selbstgesteuert oder vom Piloten. Automatisch denkt man bei Flugautos an "James Bond: Goldfinger", in dem Bösewicht Scaramanga seinem 1974 AMC Matador ein paar Flügel verpasst und im wahrsten Sinne des Wortes davondüst. Doch so einfach ist es nicht, wie alle Tüftler wissen, die dem Traum von fliegenden Fahrzeug umzusetzen versuchen.

Das Super-Spielzeug

Der niederländische Entwickler des Flugautos "PAL-V", einem Tragschrauber, dessen Rotor und Leitwerk sich zusammenklappen lässt und sich danach in ein gekapseltes Dreirad verwandelt, weist auf seiner Website mehrfach auf die gesetzlichen Regularien hin. Verfügbare Landebahnen seien Voraussetzung für den Betrieb, eine Pilotenlizenz ebenfalls. Auf der Autobahn spontan die Flügel ausfahren und abheben, nur mit dem Auto-Führerschein? Nix da.

Starten und Landen muss man auch mit einem Flugauto immer auf einem zugelassenen Flugplatz. Und eine Pilotenlizenz, die nicht mal eben absolviert ist, braucht es auch. Und in diesem Licht betrachtet, ist das Flugauto plötzlich keine coole Erleichterung, sondern ein ziemlich fauler Kompromiss: Weder taugt es als Alltagsfahrzeug, noch ist es ein wirklich gutes Flugzeug.

Auch die Versprechen der autonom fliegenden Taxidrohne verblassen bei genauerer Betrachtung: Bis der Verkehr und die Umwelt durch derlei Lösungen nachhaltig entlastet werden, gehen vermutlich noch Jahrzehnte ins Land. Denkbar sind sie als Ersatz für den innerstädtischen Helikopterbetrieb in vom Verkehrskollaps geplagten Metropolen wie Sao Paolo. Und wären damit aber erstmal nur eine Spielerei für Superreiche.

Den Prototypen "Vahana", "PAL-V" und weitere Umsetzungsversuche von fliegenden Autos sehen Sie in unserer Fotostrecke.