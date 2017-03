Gesetzentwurf für selbstfahrende Autos Dobrindts Schnellschuss

Die Autohersteller von Mercedes über Tesla bis Volvo; die IT-Unternehmen Apple und Google; Start-ups wie Uber und Didi - sie alle investieren Millionenbeträge in die Entwicklung von selbstfahrenden Autos. Doch während die Industrie schon zahlreiche Roboterwagen testet, hinkte die Gesetzgebung bislang dem Fortschritt hinterher: Zu lange war es einfach nicht vorstellbar, dass ein Auto den Menschen von allein chauffiert.

In Deutschland soll nun die Zulassung von Autos ermöglicht werden, bei denen technische Systeme für eine bestimmte Zeit die Steuerung übernehmen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt bringt am heutigen Freitag dazu einen Gesetzentwurf im Bundestag ein. Der CSU-Politiker lobte es vorweg als das "modernste Straßenverkehrsrecht der Welt", Applaus kam außerdem von der Auto-Lobby. Ansonsten gibt es vor allem viel Zweifel - das Gesetz erscheint vielen Experten als Schnellschuss.

Das Gesetz: Der Entwurf bezieht sich auf Technik, die dem Fahrer im Auto viel abnehmen soll. Zum reinen Fahrgast kann er dadurch allerdings noch nicht werden. Denn der Entwurf sieht vor, dass die Verantwortung immer noch beim Menschen liegt, der jederzeit eingreifen können soll. Der Gesetzentwurf wird zeitgleich in Bundestag und Bundesrat eingebracht, weil er als besonders eilbedürftig gilt. Erste technische Systeme, mit deren Hilfe das Auto die Kontrolle übernimmt, wie Einparkhilfen, Stau- und Spurhalteassistenten oder Bremshilfen sind schließlich bereits auf den Markt.

Eine Übersicht der Kritiker:

Der Bundesrat: Der Verkehrs- und Innenausschuss der Länderkammer hält den Entwurf für nicht weitgehend genug. Vor allem müssten die Voraussetzungen für voll automatisierte Fahrzeuge geregelt werden, also solche, die komplett ohne Fahrer auskommen sollen. Außerdem müsse konkreter werden, wann genau der Fahrer übernehmen soll. Auch Haftungsfragen müssten klarer geregelt werden.

Der Verkehrsausschuss kritisiert zudem, dass der Gesetzentwurf die bestehenden Risiken auf den Fahrer abgewälzt. Er fordert auch, Fragen der Datenverarbeitung noch einmal zu prüfen.

Die Verbraucherschützer: Auch Verbraucherschützer sehen noch zu viel Verantwortung beim Fahrer: Es dürfe nicht vollmundig mit Autopiloten geworben werden, wenn am Ende der Fahrer diesen ständig überwachen müsse. Die betroffenen Fahrfunktionen dürften auch nicht in mehrere hundert Seiten dicken Handbüchern versteckt werden, sondern müssten intuitiv zu bedienen sein.

Das Gesetz müsse dazu Vorgaben wie zum Beispiel ein verpflichtendes Produktinformationsblatt machen. Auch die Weitergabe von Daten sei bislang "zu weitgehend und konturlos" gefasst. Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass bei Computerautos elektronische Speicher ähnlich einer Blackbox in Flugzeugen eingeführt werden. Die Speicherung der Fahrdaten über drei Jahre hält der Verbraucherzentrale Bundesverband für zu lang.

Die Datenschützer: Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff warnt vor der Einführung eines elektronischen Fahrtenschreibers für private Autos durch die Hintertür. So lege der Entwurf nicht fest, welche Fahrdaten konkret gespeichert werden dürften. Der Gesetzgeber solle regeln, welche Daten über welchen Zeitraum aufgezeichnet würden, wer auf diese Daten Zugriff erhalte und zu welchen Zwecken sie genutzt werden dürften, fordert die Datenschützerin.

Die Verkehrsclubs: Dem ADAC bringt das Gesetz in der derzeitigen Form zu wenig Rechtssicherheit. "Derzeit müssten im Zweifel noch Gerichte entscheiden - mit möglicherweise ganz unterschiedlichen Auslegungen", sagt ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller. Das Haftungsrisiko für die Fahrzeughalter wäre entsprechend groß. Stattdessen will Möller die Autobauer stärker in die Pflicht nehmen.

Die Versicherer: Die Versicherer halten das im Gesetz niedergelegte Haftungssystem mit viel Verantwortung beim Fahrer zwar für richtig. So würden Opfer von Verkehrsunfällen umfassend geschützt. Aus ihrer Sicht müsste aber noch präzisiert werden, wie bereit der Fahrer sein muss, um die Kontrolle zu übernehmen. Auch die technischen Anforderungen hierfür müssten konkretisiert werden.

Die Verkehrsrechtler: Beim deutschen Verkehrsgerichtstag (VGT) war automatisiertes Fahren schon vor zwei Jahren Thema. Die Empfehlungen hätten nichts an Aktualität verloren, sagt VGT-Präsident Kay Nehm. Damals hatten die Experten klare Regelungen für verkehrsfremde Tätigkeiten - wie zum Beispiel Lesen oder E-Mails-Schreiben - gefordert.

Außerdem sollte der Fahrer selbst entscheiden, ob er solche Systeme nutzen möchte und jederzeit durchschauen können, in welchem Zustand sich sein Fahrzeug befinde. Beim Einsatz von Autopiloten sehen die Verkehrsrechtler den Fahrer nicht mehr in der Haftung. Das müsse sicher dokumentiert werden.