Verkehrsrisiko Rentner Dobrindt schließt Führerschein-Tests für Senioren aus

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich gegen verpflichtende Führerscheintests für Senioren ausgesprochen. "Unsere Statistiken zeigen: Ältere Menschen bauen deutlich weniger schwere Unfälle als andere Autofahrer", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag" (BamS). "Ob jemand sicher Auto fährt, hängt nicht vom Geburtsdatum ab. Mit mir wird es keine Führerscheinpflichttests für Senioren geben."

Eine Mehrheit der Deutschen sieht das anders. 70 Prozent der Bundesbürger befürworten laut einer Umfrage der BamS, dass Senioren gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Fahrtüchtigkeit regelmäßig überprüfen zu lassen. 26 Prozent sind dagegen.

Die Debatte um Fahrtests für Senioren wird seit Jahren hitzig geführt - insbesondere nach dramatischen von Senioren verursachten Unfällen, wie etwa, als ein 84-jähriger Rentner unkontrolliert in ein Café in Bad Säckingen raste und zwei Menschen tötete. Dobrindt hatte sich bereits im vergangenen Jahr kategorisch gegen verpflichtende Fahreignungstests ausgesprochen.

Im Januar hatten sich Unfallforscher der deutschen Versicherer dafür ausgesprochen, dass Testfahrten für Autofahrer im Seniorenalter auf lange Sicht verpflichtend eingeführt werden. Angesichts der demografischen Entwicklung könnte die Zahl der Unfälle steigen.

Genau in der demografischen Entwicklung ist wohl auch der Grund dafür zu suchen, warum in Deutschland nicht schon längst die in anderen europäischen Ländern durchaus üblichen Fahreignungstests durchgeführt werden. Bei der Bundestagswahl 2013 waren bereits gut ein Drittel der Wahlberechtigten über 60 - die Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe war zudem überdurchschnittlich. Gerade die CDU/CSU findet bei Rentnern großen Zuspruch.

Mehr als 50 Prozent der SPIEGEL-ONLINE-Leser finden übrigens, dass ältere Autofahrer regelmäßig auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert werden sollten. Stimmen Sie ab: