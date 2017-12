Alpine A110 Massenbester

Der erste Eindruck: Der ist aber klein!

Das sagt der Hersteller: "Es gibt immer noch viele Menschen, die die Marke Alpine in ihrem Herzen tragen. Wir haben uns gefragt: Was müssen wir für ein Auto bauen, um diese Menschen zu berühren?" sagt Michael van der Sande, Projektchef der Alpine A110 bei der Vorstellung des Fahrzeugs.

Kleine Geschichtsstunde: Die Marke Alpine war die Erfindung des Renault-Händlers Jean Rédélé aus Dieppe. Ein Rennsport-Aficionado erster Güte, dengelte sich Rédélé mangels Basisfahrzeugen im Renault-Konzern seinen Traumsportwagen ab 1955 kurzerhand selbst zusammen. Seine bekannteste und erfolgreichste Schöpfung war die ab 1961 gefertigte Alpine A110. Extrem klein und extrem leicht symbolisiert sie die DNA der Marke, aus der jetzt quasi der Nachfolger gezüchtet wurde.

Um Rédélés Credo herum haben Van der Sande und sein Team ein Auto auf die Räder gestellt, bei dem um jedes Gramm gerungen wurde. Selbst das Soundsystem vom Zulieferer Focal wurde eigens für die Alpine so konstruiert, dass alle Lautsprecher zusammen weniger als ein Kilo wiegen - nur die Hälfte dessen, was vergleichbare Systeme auf die Waage bringen.

Auch die Bremsen von Brembo wurden auf Diät gesetzt: eine elektrische Parkbremsbetätigung drückt die regulären Bremsbacken an der Hinterachse zusammen, spart so das separate Parkbremssystem, "und damit locker 2,5 Kilo", so Van der Sande. Die Summe all dieser Bemühungen ist ein Vollaluminium-Mittelmotor-Sportwagen mit einem Gewicht von gerade einmal 1103 Kilogramm. In derartige Sphären dringen sonst aktuell nur Hersteller von Nacktsportlern wie Caterham oder Lotus vor. "Wir allerdings wollten ein Auto bauen, dass auch im Alltag komfortabel ist", so Van der Sande.

Werfen Sie einen Blick in den Innenraum des Renault Alpine - mit unserem 360-Grad-Foto:

Aber berührt der Wiederbelebungsversuch auch die Menschen, oder, anders gefragt: Gibt es überhaupt noch genug Fans, die die Marke Alpine kennen? Immerhin wurden von der ikonischen A110 nur 7000 Stück gebaut und die späteren Modelle, entstanden unter der Ägide von Renault, gerieten (viele sagen zu Recht) schnell in Vergessenheit. Aber deswegen muss sich Van der Sande wohl keine Sorgen machen: Bei unseren Testfahrten in Südfrankreich bekam die Neuauflage Beifall bei jeder Ortsdurchfahrt.

Das ist uns aufgefallen: Das ganze Gerede über Leichtbau - und dann setzt man sich rein in den Wagen und denkt: stimmt alles. Schon wie die Alpine den ersten, noch scheuen Lenkbewegungen folgt, mit einer fast schon digitalen Präzision, erstaunlich. Dann, bei forscherer Gangart auf der Landstraße das nächste Aha-Erlebnis, bei Lastwechseln oder bei Bodenwellen in schneller gefahrenen Kurven: Die meistern auch andere Sportwagen souverän, doch bei denen merkt man mehr, wie die schwere Karosserie gegen das Fahrwerk nickt und wankt. Ein bisschen so, als würde man mit einer kleinen Wampe auf und abspringen. Bei der Alpine: nix, kein nachschwabbeln.

Auch auf der Rennstrecke macht sich die Klasse der geringen Masse bemerkbar: Dank nahezu idealen Gewichtsverteilung von 44:56, einem niedrigen Schwerpunkt und in Kombination mit dem niedrigen Gewicht erspart einem die Alpine die sonst bei Mittelmotor-Sportwagen verbreitete Unberechenbarkeit im Heckbereich. Im Track-Modus (es gibt drei Fahrmodi: Normal, Sport und Track) lässt das ESP viel Spielraum. Dann macht die Alpine filigrane Drifts möglich, ohne ungehörig mit dem Schwanz zu wedeln.

Video SPIEGEL ONLINE

Klar, es gibt Sportwagen mit brachialerer Beschleunigung, wo man auf der Geraden, das Gaspedal in die Ölwanne getreten, mehr in den Sitz gepresst wird. Aber das Sprintvermögen des 252-PS-Vierzylindermotors in 4,5 Sekunden von Null auf Hundert sind vollkommen ausreichend. Neben "klein" und "leicht" stand am Anfang des Alpine-Projektes ein drittes Kernkriterium im Lastenhaft: agil. Und ja, wie spielerisch und flüssig sich die Alpine auch im Drift mit kleinsten Lenkbewegungen dirigieren lässt - das macht viel mehr Freude als nur brutaler Vorwärtstrieb.

Aber ist sie auch komfortabel, wie Michael von der Sande versprach? Geht so. Unebenheiten wie Gullydeckel oder schlecht geflickten Asphalt schickt die Alpine auf direktem Weg ins Kreuz. Das ist nur bedingt angenehm, aber typisch für Sportwagen (ohne adaptives Fahrwerk). Abgesehen davon ist die Franzosen-Flunder vergleichsweise weich abgestimmt und erspart den Insassen immerhin das sonst bei Fahrzeugen dieser Couleur verbreitete Sitzhoppeln, dass vor allem längere Autobahnfahrten zur Qual macht.

Bei der Beschäftigung mit der Alpine kann man auch einiges über andere Fahrzeuge lernen, zum Beispiel, warum viele Autos heute ohne adaptives Fahrwerk gar nicht mehr auskommen: Weil deren hohes Fahrzeuggewicht bei hohen Geschwindigkeiten weiche Dämpfer überfordern würde, brauchen sie harte. Die aber würden das Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten zur Qual machen. Deswegen müssen sie verstellbar sein. Die Alpine kommt wegen ihres geringen Gewichts mit vergleichsweise weichen, normalen Dämpfern aus. Das wiederum spart, genau: Gewicht.

Zurück ins Cockpit: Dort umgibt einen ein sachlich-sportlich gehaltenes Interieur, dessen auffälligstes Detail die schwebende Mittelkonsole ist. Warum kein massives Stück? Sie erraten es - Gewichtsersparnis. Das kleine, digitale Cockpit hält alle relevanten Informationen bereit und schaltet je nach gewähltem Fahrmodus die Anzeige um, die Schaltpaddel für das Doppelkupplungsgetriebe sind, wie zum Beispiel bei Ferrari oder Maserati, fest an der Lenksäule installiert statt am Lenkrad. Und hinter dem sitzt, typische Schrulle von Renault die auch in der Alpine Einzug gehalten hat, der Bediensatellit für das Radio. Lenkstockhebel und Schalter kommen aus dem Renault-Regal, die verwendeten Materialien hinterlassen einen ordentlichen Eindruck. Klar, man hätte auch alles in Alcantara auskleiden und die Bude mit mehr Extras vollstopfen können, aber Sie wissen schon.

Das muss man wissen: Die auf 1955 (das Geburtsjahr von Alpine) Exemplare beschränkte "First Edition" zu einem Preis von 58.000 Euro ist schon ausverkauft. Und zwar binnen fünf Tagen nach Bekanntgabe. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die darauffolgende "Pure Edition" kann jetzt bestellt werden - und ist sogar noch leichter (1080 Kilogramm). Die in der First Edition verbauten Extras können zudem auch für die Pure Edition geordert werden, allerdings klettert der Preis dann in Summe auf mehr als 58.000 Euro.

Genaue Zahlen verrät Alpine nicht, aber die Jahreskapazität der Fertigung in Dieppe (Stammsitz der Marke Alpine und zuletzt Fertigungsstätte für Renault RS-, und Sportmodelle) dürfte 2500 Fahrzeuge nicht übersteigen. Die Alpine wird als auch künftig ein knappes Gut bleiben, gut vorstellbar. Weitere Modelle sind vorerst nicht geplant, trotzdem soll Alpine als eigenständige Marke langfristig etabliert werde. Mit eigenen, ausgewählten Showrooms und Stützpunkten mit eigenen, nur für Alpine zuständigen Teams und exklusiven Kundenprogrammen.

Der vierzylinder-Turbomotor leistet 252 PS und liefert ab 2000 Umdrehungen pro Minute ein Drehmoment von 320 Newtonmetern mit der Verlaufskurve eines Hochplateaus und kommt mit erstaunlich wenig Sprit über die Runden. Interessant: Im Januar 2018 kommt der gleiche Motor im Renault Megane RS, verfügt dort aber über 280-, und in der RS-Trophy-Variante sogar über 300 PS. Die Frage eines Journalisten, warum man nicht die stärkeren Varianten verbaut habe, kontert Van der Sande ganz im Geist des Autos: "Dann hätten wir unter anderem größere Bremsen gebraucht und größer dimensionierte Kühler und das hätte das Gewicht erhöht - das wollten wir aber nicht".

Stattdessen kümmerte sich sein Team lieber um die optimale Fahrwerkseinstellung. Weil die Alpine nicht auf einer Konzern-Plattform steht, sondern auf einer vollkommen neu konstruierten Alu-Konstruktion, hatten die Ingenieure viel Freiraum. Den nutzen sie bei der Konzeption der doppelten Dreiecksquerlenker an der Vorder-, und Hinterachse so, dass sich bei zunehmendem Einfedern der Sturz erhöht, sich das Rad also quasi wie ein Ski beim Kurvenfahren gegen den Asphalt kanntet. Neigebewegungen der Karosserie bei schnellen Kurvenfahrten, sonst eher unbeliebt, haben in der Alpine so einen durchaus erwünschten Nebeneffekt.

Das werden wir nicht vergessen: Das Grinsen im Gesicht der Journalisten nach den Testrunden auf der Rennstrecke. Alles Profis, die das ganze Jahr über nichts anderes tun, als Autos zu fahren, bis hin zu den teuersten Sportwagen. Trotzdem hat Alpine mit seinem kleinen, unkonventionellen Auto einen Nerv getroffen. Fazit eines Kollegen: "Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt". Die Begeisterung für das Auto überträgt sich zudem offenbar auch ohne eigene Fahreindrücke auf andere Sportwagenfahrer. Ein vorauseilender Porsche-Fahrer zumindest signalisierte mit aus dem Fenster gereckten erhobenen Daumen vollste Zustimmung für die Alpine-Neuauflage.