Parkplätze für Carsharing-Autos Minister Scheuers Schilderstreich

Sie gelten als Schlüsselelement für die Verkehrswende in Städten: Carsharing-Autos, die Bürger einfach per App buchen, öffnen und bezahlen können. Weg mit dem eigenen Auto, rein ins Teilfahrzeug - so sollen die Innenstädte von den Blechlawinen befreit werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist ein großer Fan dieser Angebote. Schon vor eineinhalb Jahren schrieb sein Haus ein Carsharing-Gesetz, damit die Fahrzeuge auch gesonderte Parkplätze ausgewiesen bekommen können.

Doch nun heißt es erst einmal warten statt parken. Denn obwohl die Branche boomt, fehlt das nötige Parkschild in der Straßenverkehrsordnung. Dabei warten die Anbieter des Services händeringend darauf: In einem Brief an Scheuer warnt der Bundesverband Carsharing, dass die Kommunen den Start neuer Projekte für gemeinschaftlich genutzte Autos aussetzen würden, weil sie "auf die Veröffentlichung des bereits vor langer Zeit angekündigten amtlichen Verkehrszeichens warten".

Doch offenbar bremsen ausnahmsweise mal nicht rechtliche oder sonstwie regulatorische Faktoren das Projekt, sondern künstlerische. Das Schild zumindest, dessen Entwurf aktuell im Umlauf ist, wirkt wie seine eigene Karikatur: Das Piktogramm des Ministeriums zeigt vier menschliche Silhouetten und ein Auto, das in der Mitte durchgeschnitten ist - ganz als handele sich hier um einen Nothalteplatz für kaputte Pkw.

Die Grünen, von Scheuer als Verbotspartei geschmäht, ermahnen diesen, ein verständliches Piktogramm gestalten zu lassen. "Verkehrsminister Scheuer redet viel über die Zukunft der Mobilität. Wenn Maßnahmen anstehen, wird es dann aber sehr ruhig", sagt Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer.