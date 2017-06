Tim Cook Apple-Chef erklärt seine Auto-Pläne

Apple-Chef Tim Cook hat erstmals bestätigt, dass das Autoprojekt des Unternehmens auf die Entwicklung von Roboterwagen-Technologie ausgerichtet ist. "Wir fokussieren uns auf autonome Systeme", sagte Cook dem TV-Kanal des Finanzdienstes Bloomberg.

In diesem Frühjahr bekam Apple die Erlaubnis zum Test selbstfahrender Autos in Kalifornien, wenig später wurde auch ein umgebauter Lexus-SUV des Konzerns auf der Straße fotografiert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt galten es als offenes Geheimnis, dass das Unternehmen zunächst kein eigenes Auto bauen will, sondern Technologien für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt.

"Die Mutter aller KI-Projekte"

"Es ist eine Kerntechnologie, die wir als sehr wichtig betrachten", sagte Cook in dem Interview mit Bloomberg. Zugleich sei es eine der größten Herausforderungen für künstliche Intelligenz (KI). "Es ist die Mutter aller KI-Projekte."

Apple hatte dem Vernehmen nach zunächst seit 2014 an der Entwicklung eines kompletten eigenen Elektroautos gearbeitet. Der Schwerpunkt des wurde jedoch laut Medienberichten bereits im vergangenen Jahr auf die Entwicklung von Software für autonome Fahrzeuge umgelenkt. Mehrere hundert Mitarbeiter sollen das Projekt danach verlassen haben.

"Wandel läuft aus drei Richtungen"

Cook betonte, dass er das Autogeschäft vor einem drastischen Umbruch stehe. "Der Wandel läuft gleichzeitig aus drei Richtungen", sagte er und bezog sich dabei auf autonomes Fahren, Elektroantriebe und Ridesharing-Fahrdienste. In letzterem Bereich hatte Apple sich im vergangenen Jahr in einer für den Konzern ungewöhnlichen Investition mit einer Milliarde Dollar am chinesischen Fahrdienst-Vermittler Didi Chuxing beteiligt.

Ob Apple doch noch ein iCar entwickelt und unter die Autohersteller geht, ließ Cook in dem Interview offen. Man werde sehen, wohin die jetzt angepeilten Entwicklungsziele führen, sagte er.

Ein anderes großes IT-Unternehmen aus den USA hatte zuvor ebenfalls angekündigt, sich zunächst voll und ganz auf die Entwicklung von Roboterwagen-Technologie zu konzentrieren: Googles Tochterfirma Waymo gab bekannt, seine selbst gebauten Testwagen von der Straße zu nehmen und stattdessen die Kooperation mit etablierten Autoherstellern auszubauen.