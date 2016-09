Nach Explosion eines VW Touran Aral empfiehlt Verkaufstopp von Erdgas

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag: In Niedersachsen explodierte ein VW Touran mit Erdgasantrieb während des Tankvorgangs an einer Aral-Tankstelle. Der Fahrer wurde von umherfliegenden Trümmerteilen verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die genaue Ursache des Unglücks steht noch nicht fest - doch der Mineralölkonzern Aral hat Pächtern seiner Tankstellen nun empfohlen, den Verkauf von Erdgas (CNG - Compressed Natural Gas) vorerst einzustellen. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher von Aral dem Webmagazin "Motor-Talk", das als erstes über die Reaktion des Konzerns berichtete.

Der Autohersteller VW hatte erst kürzlich einen Rückruf von rund 6000 CNG-Fahrzeugen vom Typ Touran angeordnet. In Deutschland waren davon etwa 3800 Fahrzeuge betroffen. Weil die Außenhaut der Gastanks bei Beschädigungen nicht mehr den nötigen Korrosionsschutz bieten könne, müsste sie in der Werkstatt getauscht werden, teilte VW mit. Und weiter: "Eine reduzierte Wandstärke der Gasflaschen durch Korrosion kann zum Bersten eines Gastanks und so zu einer erheblichen Verletzungsgefahr führen."

Ob der nun explodierte Touran bereits neue Gasflaschen eingebaut hatte, ist laut "Motor-Talk" unklar. Das Fahrzeug sei jedoch von dem Rückruf betroffen gewesen.

CNG-Autos gelten als genauso sicher wie Benziner oder Dieselfahrzeuge

VW hatte im Zusammenhang mit der Rückrufaktion Besitzern der betroffenen Fahrzeuge dazu geraten, bis zum Austausch nur den Benzintank zu benutzen. Gegenüber dem Webmagazin wollte ein VW-Sprecher sich nicht zu dem Sachverhalt der Explosion in Niedersachsen äußern und verwies dabei auf ein "schwebendes Verfahren".

Es kommt immer wieder vor, dass mit Erdgas betriebene Autos explodieren - meist handelt es sich dabei jedoch um solche Autos, die nachträglich auf Erdgas umgerüstet wurden. CNG-Autos aus dem Werk gelten dagegen nicht als explosionsanfälliger als Autos mit Benzin- oder Dieseltanks.