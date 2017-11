Aston Martin DB5 von Paul McCartney Wer beatlet mehr?

Unterm Hammer: Ein Aston Martin DB5, Baujahr 1964

Warum mitbieten? "Baby you can drive my car" sang 1965 die wohl erfolgreichste Popband der Geschichte - die Beatles. Und es gab wohl keinen Groupie, der sich nicht gewünscht hätte, mal mit einem der Pilzköpfe eine Runde um den Block zu drehen. Ein Traum, der jetzt, 62 Jahre später, Wirklichkeit werden könnte - zumindest in etwa.

Denn am 2. Dezember versteigert das britische Auktionshaus Bonhams in London den Aston Martin DB5 mit der Chassisnummer 1653/R, der einst Beatles-Sänger und -Bassist Paul McCartney gehörte. McCartney kaufte sich das Auto im Jahr 1964 als Neuwagen, kurz bevor er mit den Beatles zur ersten Welttournee aufbrach. McCartney erstand den Wagen damals für 3800 Pfund und fuhr damit sechs Jahre lang durch Großbritannien.

Die Fahrleistungen des 4,57 Meter langen Autos mit einem Sechszylinder-Reihenmotor und drei Doppelvergasern konnten sich sehen lassen. Das 282 PS starke Aggregat beschleunigte den DB5 in 7,1 Sekunden auf 100 km/h bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 232 Kilometern pro Stunde. Damit gehörte das Fahrzeug zu den leistungsstärksten Sportwagen seiner Zeit.

Ursprünglich war McCartneys Auto im Farbton "Sierra Blue" lackiert und hatte ein schwarzes Interieur sowie zahlreiche Extras. Darunter beispielsweise verchromte Felgen, ein Motorola Radio, Nebelscheinwerfer, eine beheizbare Heckscheibe und zwei Sicherheitsgurte. Zudem ließ der Beatles-Bassist musikalische Muster als Ziernähte in die Sitze einbringen.

Außerdem orderte McCartney noch ein ganz besonderes Extra: einen Auto-Mignon-Plattenspieler von Philips. Das transportable Abspielgerät im Kleinformat bescherte ihm Musikgenuss, wo immer er mit seinem Auto hinfuhr. 1970 trennte sich der Musiker dann von dem Wagen - er besorgte sich das Nachfolgemodell Aston Martin DB6.

Bonhams Das Auto erhielt später ein dunkelrotes Interieur

Der DB5 wechselte in den folgenden Jahren mehrmals den Besitzer. Mit der inzwischen zweiten Restaurierung im Jahr 2012 erhielt das Auto eine silberne Lackierung und ein dunkelrotes Interieur. Mit diesem Farbschema wurde der Sportwagen Mitte der Sechzigerjahre weltweit berühmt als Auto des Filmagenten James Bond. Im Film "Goldfinger" von 1964 jagt 007, gespielt von Sean Connery, mit einem silberfarbenen DB5 durch die Schweizer Alpen und verfolgt einen weißen Ford Mustang, den er schließlich in typischer Bond-Manier per Reifenaufschlitzer außer Gefecht setzt.

Im Zuge der Restaurierung des ehemaligen McCartney-Autos wurde auch der Sechszylinder-Reihenmotor überarbeitet und der Hubraum von 4,0 auf 4,2 Liter vergrößert. Im Ergebnis leistet der Antrieb statt der ursprünglichen 282 jetzt 315 PS.

Zuschlag! Der DB5 ist schon ohne den Promi-Bonus eine echte Rarität. Zwischen 1963 und 1965 wurden lediglich rund 1000 Exemplare gebaut. Gut erhaltene Exemplare des eleganten Sportwagens werden derzeit ab 750.000 Euro gehandelt - Tendenz steigend. Das zeigt auch das McCartney-Coupé: Das wurde nämlich bereits 2012 - damals vom Auktionshaus RM Auctions und in Originallackierung - für rund 430.000 Euro versteigert. Für die aktuelle Auktion erhofft sich Auktionsveranstalter Bonhams einen Erlös von 1,4 bis 1,7 Millionen. Wer über entsprechende Mittel verfügt, sollte also zuschlagen, denn günstiger wird das Auto nicht. Um es mit den klangvollen Worten Paul McCartneys zu sagen: "If you want it, here it is, come and get it".