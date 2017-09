Autonomes Fahren Aus Freude am Rumlümmeln

Mit einem absoluten Überflieger konterkariert Daimler die ganze Grünfärberei, mit der sich die PS-Branche in Frankfurt in die Zukunft retten will. Denn zum 50. Geburtstag gönnt sich AMG seinen ersten "Hypersportwagen" und stellt einen Flachmann mit mehr als 1100 PS auf die Bühne. Dieser ist so nah am Formel1-Rennwagen, wie es die Straßenverkehrsordnung auch nur annähernd zulässt. Doch so ganz neben der Spur fährt der Mercedes-AMG Project One gar nicht. Denn für die irrwitzige Leistung sorgen neben einem 1,6-Liter großen V6-Motor gleich vier Elektrotriebwerke. Dank einem Pufferakku um Wagenboden soll der Wagen immerhin 25 Kilometer spritfrei fahren. Der Zweisitzer beschleunigt in weniger als sechs Sekunden von 0 auf 200 und fährt bei Vollgas über 350 km/h. Der Preis: Knapp drei Millionen Euro. Offenbar ein faires Angebot - knapp anderthalb Jahre vor der geplanten Auslieferung des Project One ist die auf 275 Exemplare limitierte Kleinserie bereits vierfach überzeichnet.