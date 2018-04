Fehlerhafte Kühlmittelpumpen Audi ruft weltweit 1,2 Millionen Autos zurück

Rund 1,2 Millionen Audis müssen zurück in die Werkstatt. Fehlerhafte Kühlmittelpumpen könnten überhitzen und zu Bränden führen, erklärte die Marke aus dem Volkswagen-Konzern in Dokumenten gegenüber US-Behörden. Rückstände des Kühlmittels könnten demnach die Pumpen blockieren oder Feuchtigkeit in den Pumpen einen Kurzschluss auslösen.

Gleich vier Modelle mit Zweiliter-Turbomotoren sind betroffen:

der A4 der Baujahre 2013 bis 2016,

A5 aus den Baujahren 2013 bis 2017,

A6-Modelle der Baujahre 2012 bis 2015,

und auch der SUV Q5 aus den Jahren 2013 bis 2017.

Keine Kosten für Kunden

Vertragshändler werden die Pumpen ohne zusätzliche Kosten für die Kunden austauschen, allerdings erklärte ein Audi-Sprecher in den USA, dass überarbeitete Teile nicht vor November verfügbar seien. Bis dahin werden die Werkstätten eine neue Version der aktuellen Pumpe einbauen. In den USA und Kanada sind rund 391.000 Autos betroffen, die Anzahl betroffener Audis in Deutschland ist bisher unklar.

Bereits im vergangenen Jahr musste Audi Fahrzeuge der Modellreihen A4, A5 und Q5 wegen Brandgefahr zurückrufen, dabei ging es jedoch um den Zusatzheizer der Klimaautomatik.