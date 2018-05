Reaktionen auf Manipulationen bei Audi  Autohersteller "verspielen Ruf der deutschen Industrie"

Die Abgasmanipulationen bei Dieselautos schaden nach Ansicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze nicht nur der Automobilbranche, sondern großen Teilen der Wirtschaft. "Mit derlei Manipulationen verspielen die Autohersteller auch den guten Ruf der deutschen Industrie als Treiber fortschrittlicher Technik", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Anlass für Schulzes Äußerungen war ein Bericht des SPIEGEL über erneute Abgasmanipulationen bei Audi. In Modellen des aktuellen A6 und A7 soll eine weitere Betrugssoftware verbaut sein. Das Unternehmen gestand auf Anfrage ein, "vor gut einer Woche eine Unregelmäßigkeit entdeckt und sie am vergangenen Freitag dem KBA mitgeteilt" zu haben, so ein Sprecher.

Bei den betroffenen Modellen handelt es sich um aktuelle Fahrzeuge der A6 und A7 Baureihe mit 271 PS Dieselmotor.

Dass auch bei neuen Modellen wie dem Audi A6 und A7 Manipulationssoftware gefunden wurde, bezeichnete Schulze als "absolut empörend" und forderte rechtliche Konsequenzen: "Für die Autoindustrie müssen dieselben Regeln gelten wie für jeden anderen auch: Wer betrügt, bekommt es mit dem Rechtsstaat zu tun."

Audi verweist auf die Behörden

Bei Audi will man den Ärgern um 60.000 zusätzliche Dieselfahrzeuge mit womöglich unzulässiger Abschalteinrichtung schnell hinter sich bringen. Man habe "eine kurzfristige Lösung in Form eines Software-Updates erarbeitet", sagte Vorstandschef Rupert Stadler auf der Hauptversammlung in Ingolstadt.

Diese stelle man in Kürze dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) zur Freigabe vor und befinde sich in enger Abstimmung mit den Behörden. Audi habe laut Stadler aus der Abgasaffäre gelernt. Integrität stehe jetzt "ganz oben: also moralisch und rechtlich einwandfreies Verhalten". Stadler gilt durch den Abgasskandal als angezählt.

Probleme mit gewerblichen Kunden drohen

Die Dieselvarianten der Modelle A6 und A7 sind beliebte Dienstwagen - aber nur, solange sie nicht von möglichen Fahrverboten betroffen sind. "Alleine der Verdacht im Zusammenhang mit einem Euro 6-Diesel wird aber für weitere Unruhe sorgen", erklärte der Vorsitzende des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement, Marc-Oliver Penzing. Bisher sind Euro 6-Diesel von bevorstehenden Fahrverboten ausgenommen und dürfen auch bei schlechter Luft weiterhin in die Innenstädte fahren.

"Eine Manipulation, um eine vermeintliche Serviceverbesserung aus Kundensicht zu erreichen, wäre ein Bärendienst für gewerbliche wie für private Kunden", so Penzing weiter.

Die betroffenen Fahrzeuge sind mit einem sogenannten SCR-Katalysator zur Reinigung der Stickoxide ausgestattet. Dieser benötigt für eine reibungslose Funktion Harnstoff (Markenname: AdBlue), der in einem zusätzlichen Tank untergebracht ist. Der Harnstoff wird in den Abgasstrom eingespritzt und sorgt dafür, dass die Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt werden. Damit der Kunde nicht selber Harnstoff nachfüllen muss, sondern erst die Werkstatt beim nächsten Service, hat Audi die Einspritzung der Reinigungsflüssigkeit lange bevor sie zuneige geht, stark gedrosselt. In der Zeit, da die Zufuhr von Harnstoff abgeregelt ist, funktioniert der SCR-Katalysator zur Reinigung von Stickoxiden im Abgas nicht oder nur extrem eingeschränkt. Das giftige Gas entweicht in hohen Konzentrationen aus dem Auspuff.

Fuhrparkmanager sind wichtige Kunden für Hersteller wie Audi, sie steuern den Einsatz von Flotten bei großen Unternehmen, gerade bei Diesel-Neuzulassungen ist ihr Anteil deutlich höher als der privater Käufer.