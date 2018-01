Auto-Abschiede 2017 Ende Gelände

Die R-Klasse von Mercedes wird nach zwölf Jahren Bauzeit eingestellt. Gefertigt wurde die Großraumlimousine seit Produktionsbeginn im Jahr 2005 im US-Werk in Alabama. Da dort aber mehr Kapazitäten für den Mercedes GLE, GLE Coupé und GL benötigt wurden, verlagerte Mercedes die Produktion an den Auftragsfertiger AM General, der bis dahin den Hummer H2 fertigte. Kaufen kann man die R-Klasse noch bis Ende 2018, aber nur in China. Gut 200.000 Fahrzeuge wurden seit 2005 produziert.