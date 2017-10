Auto-Blog "Fahrtenbuch" Herz, Stillstand!

Vor dem Hamburger Elbtunnel herrscht Stillstand auf allen Fahrspuren. Kein Vorankommen auf der A7 von Süden nach Norden. Ich habe Glück: Keinen Zeitdruck, und neben mir und ein paar gute Musikalben auf dem iPhone. Beste Voraussetzungen für ein bisschen Voyeurismus: Was passiert in den anderen Autos?

Vorhang auf!

Rechts neben mir telefoniert ein gut gekleideter Mann mittleren Alters in seinem SUV. Hinter geschlossenen, dunkel getönten Scheiben fuchtelt er hektisch mit der linken Hand, bestimmt kommt er wegen des Staus zu spät zu einem lebenswichtigen Pitch seiner Agentur. Neben ihm sitzt eine junge Frau. Sie blickt starr nach vorn.

Auto-Blog "Fahrtenbuch" Joy Kroeger Jens Tanz haben diese besonderen Momente im Mobil schon immer so fasziniert wie die Autos selbst. Von seinen liebsten Episoden, seinen Beobachtungen des Autoalltags erzählt Tanz künftig in diesem Blog.

Bei der Familie im Minivan links neben herrscht mehr Aufregung. Mama und Papa streiten sich auf den vorderen Sitzen darüber, wer den Adapter für den Fond-DVD-Player zu Hause vergessen hat. Die Kinder auf dem Rücksitz haben schon lange keine Lust mehr, Autokennzeichen zu raten und bewerfen sich kreischend mit Spielzeugautos und Star-Wars-Figuren. Eine fliegt aus dem offenen Fenster heraus und landet klackernd auf meiner Motorhaube. Es ist Luke Skywalker mit dem Lichtschwert in der Hand.

Vor mir sitzt ein junges Paar in einem Kleinwagen. Die beiden sehen aus, als fahren sie auf ein Rockfestival. Sie am Steuer, er rauchend daneben, aus ihrem Radio dröhnt laute Musik. Die beiden zicken sich an. Er ascht mit genervtem Blick aus dem Fenster auf die Fahrbahn, als plötzlich weißer Rauch aus dem Motorraum quillt. Sie blinkt, setzt ein paar Mal vor und zurück und bringt schimpfend das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide springen aus dem Wagen. Der Jüngling schnippt seine Zigarette weg und reißt die Haube auf, heraus dringen Qualm und Gestank. Aber einen schönen Blick auf den Hafen haben die hier.

Im Rückspiegel sehe ich hinter mir ein riesiges Wohnmobil aus den Niederlanden mit zwei Leuten. Da inzwischen vier Vorstellungen um mich herum laufen, habe ich den Anfang ihrer Geschichte nicht ganz mitbekommen, sehe aber gerade noch, wie die ältere Beifahrerin den Inhalt einer undichten Colaflasche über den älteren Fahrer verspritzt. Das Gezänk der beiden ist bis zu meinem Auto zu vernehmen. Schade, dass ich die Sprache nicht verstehe.

Ich sammle gerade Luke Skywalker von meiner Motorhaube ein, da folgt das große Finale: Die Beifahrertür des SUV öffnet sich. Schweigend steigt die junge Beifahrerin des Gutgekleideten heraus. In ihrem knappen Kostüm läuft sie langsam zwischen den stehenden Autos in Richtung Tunnel, ohne einen Blick zurück zu werfen. Ihre langen Haare werden vom warmen Wind zerzaust. Der Mann ruft ihr verzweifelt hinterher, winkt mit der linken Hand und hält in der rechten immer noch das Handy.

Später, viel später rollt der Verkehr auf der A7 wieder langsam vorwärts. Alles Angestaute hat sich da längst entladen.