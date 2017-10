Tief "Xavier" So können sich Autofahrer bei Wind und Sturm schützen

Im Sturmtief "Xavier" sind in Deutschland mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer starben im Auto, weil sie durch umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen getötet wurden. Die Betroffenen waren sowohl in der Stadt als auch außerhalb von Ortschaften unterwegs. Ein Lkw-Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern erlitt tödliche Kopfverletzungen, nachdem ein abgeknickter Baum sein Führerhaus völlig zerstört hatte.

Wie kann ich mich als Autofahrer gegen ein solches Unglück schützen?

"Im Prinzip ist das Auto ein sicherer Rückzugsort bei Unwetter, beispielsweise bei Gewitter", sagt ein ADAC-Sprecher dem SPIEGEL. Kommt es zu extremen Wetterlagen wie beim Sturmtief "Xavier", empfiehlt es sich jedoch erst gar nicht in den Pkw zu steigen. Herabstürzende Äste oder umkippende Bäume sind für Autofahrer deshalb so gefährlich, weil sie - anders als beispielsweise bei einem Überschlag - die Fahrzeugkarosserie punktuell extrem belasten. "Je nach Gewicht des Baumstammes haben die Insassen kaum eine Überlebenschance", so der ADAC-Sprecher.

Was sollte man tun, wenn man auf der Fahrt von einem Sturm überrascht wird?

Der ADAC gibt dazu folgende Tipps:

Langsam fahren . Wird das Auto durch eine Böe erfasst, kann der Fahrer bei niedrigem Tempo einfacher gegenlenken und das Fahrzeug unter Kontrolle behalten.

. Wird das Auto durch eine Böe erfasst, kann der Fahrer bei niedrigem Tempo einfacher gegenlenken und das Fahrzeug unter Kontrolle behalten. Auf Brücken und in Waldschneisen auf Windsäcke oder Hinweisschilder achten. Dort ist die Gefahr besonders groß, von Böen erfasst zu werden.

Dort ist die Gefahr besonders groß, von Böen erfasst zu werden. Vorsicht beim Überholen von Lkw und Bussen . Bewegt sich das Auto aus dem Windschatten der großen Fahrzeuge heraus, wird das eigene Auto nach dem Überholvorgang voll vom Seitenwind erfasst.

. Bewegt sich das Auto aus dem Windschatten der großen Fahrzeuge heraus, wird das eigene Auto nach dem Überholvorgang voll vom Seitenwind erfasst. Dachboxen oder Träger bei stärkerem Wind abmontieren. Denn diese verstärken nur die Wirkung des Sturms.

Denn diese verstärken nur die Wirkung des Sturms. Bei Wohnmobilen, Gespannen, Bussen und Lkw besonders aufpassen . Diese können im schlimmsten Fall sogar umkippen, weil sie bei Seitenwind mehr Fläche bieten. Für Autofahrer heißt das: Mehr Abstand halten und Vorsicht beim Überholen.

. Diese können im schlimmsten Fall sogar umkippen, weil sie bei Seitenwind mehr Fläche bieten. Für Autofahrer heißt das: Mehr Abstand halten und Vorsicht beim Überholen. Strecken mit vielen Bäumen meiden.

Übernimmt die Versicherung Sturmschäden am Fahrzeug?

Kommt es durch einen Sturm zu einem Schaden, springt in der Regel die Teilkaskoversicherung ein. Versichert ist allerdings nur der Zeitwert des Wagens, nicht der Neuwert. Wichtig: Ohne Rücksprache mit der Versicherung sollten Halter die Schäden nicht vorschnell beseitigen. Die Versicherung muss immer die Möglichkeit haben, den Schaden durch eigene Gutachter bestimmen zu lassen, heißt es beim Bund der Versicherten (BdV).

Eventuell muss die Meldung bei der Versicherung mit Angaben des Wetteramts ergänzt werden, heißt es beim ADAC : "Grund: Zum Zeitpunkt der Beschädigung muss der Wind mindestens Stärke 8 gehabt haben." Bei einem durch Sturm bewirkten Fahrfehler kommt nur die Vollkasko für den Schaden auf - vorausgesetzt, es liegt keine grobe Fahrlässigkeit vor.

Einen Anspruch gegen Hausbesitzer von umgestürzten Bäumen oder Baufirmen haben Autofahrer nur dann, wenn diesen eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht vorgeworfen werden kann.