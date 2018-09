Dieselkrise Autoindustrie verlangt laschere Klimaziele wegen Abgasskandal

Der massive Absatzeinbruch bei Dieselautos lässt die europäischen Autohersteller zunehmend zweifeln, dass sie die EU-Klimavorgaben für die kommenden Jahre erfüllen. "In unserer Branche herrscht große Sorge, ob wir das Ziel für 2021 erreichen, denn das wird natürlich schon kniffelig", sagte der Generalsekretär des europäischen Automobilindustrie-Verbands Acea, Erik Jonnaert, der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Jonnaert sprach sich auch für eine Senkung der geplanten Vorgaben für die Jahre bis 2030 aus. Die längerfristigen Ziele müssten "realistisch" bleiben.

CO2-Emissionen steigen erstmals wieder

Seit 2009 reguliert die Europäischen Union den CO2-Ausstoß von Autos. Im Jahr 2021 dürfen Neuwagen eines Herstellers im Durchschnitt nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen. Tatsächlich lag der Wert 2017 im Schnitt bei 118,5 Gramm - mit leicht steigender Tendenz.

"Trotz der Anstrengungen, die wir als Hersteller unternommen haben, steigen die CO2-Emissionen nun zum ersten Mal", bestätigte Jonnaert. Grund sei der Abstieg des Diesels, der weniger verbraucht als Benziner. Trotzdem versuchten die Hersteller alles, die Vorgaben noch zu erreichen, zumal sonst hohe Strafen fällig würden, betonte Jonnaert.

Ziele laut Fachleuten erreichbar - aber es wird teuer

Fachleuten zufolge lassen sich die Klimaziele für die Industrie noch erreichen. "Es wird für manche Hersteller eine Zitterpartie", sagt Michael Schweikl, Automobilexperte bei der Unternehmensberatung PA Consulting. Technisch sei das kurzfristige Sparpotenzial der Fahrzeuge in der Entwicklung weitgehend ausgereizt. "Es kommt jetzt darauf an, zu welchem Preis die Hersteller effiziente Autos anbieten, wie sie sie vermarkten und ob sie genügend davon produzieren können."

Mit anderen Worten: Notfalls müssten Hersteller hohe Rabatte auf sparsame Autos gewähren, um hohe, imageschädigende Strafzahlungen zu vermeiden.

Schon einmal gab es Zugeständnisse

Aus Sicht des industriekritischen International Council on Clean Transportation (ICCT) übertreiben die Unternehmen mit ihren Sorgen. "Die meisten Hersteller befinden sich auf einem guten Weg ihre 2021er-Zielwerte zu erreichen, auch da sie in den Vorjahren ihren Zielwert übererfüllt haben", sagt ICCT-Geschäftsführer Peter Mock.

Die Firmen hätten auch noch nicht alle technischen Potenziale ausgereizt. Diesel-Autos verstärken laut ICCT zudem den Trend zu schweren Autos - was Spareffekte konterkariere.

Erst 2013 hatte die Autoindustrie bereits Zugeständnisse für die aktuellen Klimaziele herausgehandelt. So dürfen sich die Hersteller Elektroautos großzügig als emissionsfreie Fahrzeuge anrechnen lassen. Zudem erhielten die Unternehmen einen Aufschub von einem Jahr.

Verband will lasche Ziele bis 2030

Für die Jahre 2021 bis 2030 lehnte der Acea-Manager Pläne der EU-Kommission erneut ab, eine weitere Senkung der CO2-Werte um 30 Prozent vorzuschreiben. Und er warnte das Europaparlament dringend davor, dieses Ziel sogar auf 50 Prozent zu erhöhen. Dafür hatte sich unter anderen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ausgesprochen. Umweltverbände forderten am Dienstag gar 60 bis 70 Prozent CO2-Minderung bis 2030.

Realistisch seien nur 20 Prozent, meinte Jonnaert. "Natürlich fühlt sich das gut an, auf dem Papier ein hohes Reduktionsziel zu haben, aber wir wollen sicherstellen, dass das, was aufgeschrieben wird, zumindest in unserer Branche auch erfüllt wird."