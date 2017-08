Autokartell Hersteller stimmten zweifelhafte AdBlue-Dosierung ab

Die großen deutschen Autobauer haben sich ab dem Jahr 2006 mit Bosch detailliert über die Einführung einer neuen Softwarefunktion zur AdBlue-Dosierung abgestimmt. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, geht das aus dem Zusatz zu der Selbstanzeige des VW-Konzerns hervor, den das Unternehmen vor gut zwei Wochen beim Bundeskartellamt in Bonn und bei den Wettbewerbsbehörden in Brüssel eingereicht hat. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Danach sollte die von Bosch gelieferte Basissoftware für die Motorsteuerung um zwei Modi ergänzt werden:

Einen Füllstandsbetrieb mit maximaler AdBlue-Versorgung und höchster Effizienz . Er konnte offenbar gewährleisten, dass Zulassungstests gemeistert wurden.

. Er konnte offenbar gewährleisten, dass Zulassungstests gemeistert wurden. Daneben sollte eine sogenannte Online-Dosierung programmiert werden. Sie hatte einen geringeren Wirkungsgrad bei der Abgasreinigung.

programmiert werden. Sie hatte einen bei der Abgasreinigung. In einer illegalen Variante konnte sie offenbar auch dazu genutzt werden, hohe Reichweiten zu erzielen und damit das Manko zu kleiner AdBlue-Tanks ausgleichen.

In der Mail eines VW-Mitarbeiters heißt es: Die Dosierfunktion bewege sich in "rechtlichen Grauzonen". Welcher Hersteller die Funktion in den Folgejahren wie genau nutze geht aus den Kartellamtsunterlagen nicht hervor.

Wie DER SPIEGEL weiter berichtet, richteten sich die Bemühungen der Manager darauf, die US-Umweltbehörden CARB und EPA über den wahren Hintergrund, der Einführung der Softwarefunktion zu täuschen. "Keiner will die wahre Motivation den Behörden (CARB, EPA) berichten", heißt es in einer VW-Mail.

SPIEGEL ONLINE

BMW teilte auf Anfrage mit, dass der Begriff Online-Funktion nicht mit einer unzulässigen Reduzierung oder gesetzeswidrigem Verhalten gleichzusetzen sei. Eine unzulässige Umschaltung zwischen Test- und Realbetrieb habe es bei BMW nicht gegeben. Daimler, VW und Bosch wollten sich wegen laufender Verfahren nicht zu den Papieren äußern.