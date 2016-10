Autoshows in der Identitätskrise Die Messe ist gelesen

Es gibt dieses Foto vom Autosalon in Paris 1955. Auf einem Drehteller inmitten eines umzäunten, mit Blümchen bepflanzten Rondells steht ein Citroën DS; drumherum drängen sich die Messebesucher in Scharen, um einen Blick auf die Sensation der Messe, "la Déesse", die Göttin, zu erhaschen. Schwer vorstellbar, dass sich beim gerade eröffneten, aktuellen Autosalon in Paris ähnliche Szenen zutragen. Das mag an den neuen Autos liegen, die heute allesamt weit weniger spektakulär und zukunftsweisend sind als es damals die Citroën-Ikone war. Es hat aber vor allem damit zu tun, dass Automessen heute kaum noch Überraschungen zu bieten haben. Auch, weil die Fotos der soeben enthüllten Neuheiten nahezu zeitgleich im Internet auftauchen.

"Vielleicht kommt das Konzept Messe, bedingt durch die fortschreitende Digitalisierung, an seine Grenzen", sagt Thomas Schlick, Automobilexperte und Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger. "Die Faszination durch das Auto ist weiterhin da, doch die seit Jahren zementierte Messelandschaft befindet sich im Umbruch."

Sind die Millionen für einen Messeauftritt wirklich gut angelegt?

Dabei sein ist eben nicht mehr alles, denn dabei sein kostet vor allem viel Geld. Auf einer der sogenannten A-Messen der Branche, also der IAA in Frankfurt, dem Autosalon in Paris, der Detroit Auto Show oder den Messen in Peking und Shanghai, kostet die standesgemäße Präsentation eines großen Herstellers nach Schätzungen von Branchenkennern zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Kleinere Marken kommen mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag aus. "Natürlich fragen sich da viele Firmen, ob man wirklich überall dabei sein muss", sagt Schlick, "zumal die Investitionen ins Kerngeschäft der Autoproduzenten stetig wachsen."

Letzteres hat vor allem auch mit der zunehmenden Vernetzung des Automobils zu tun, die irgendwann in autonom fahrende Fahrzeuge münden soll. An der Messepräsenz der Autohersteller lässt sich diese Entwicklung längst ablesen, denn schon seit einigen Jahren nehmen immer mehr Autobauer an der CES teil, der Consumer Electonics Show in Las Vegas, auf der sich früher vor allem Computer-Nerds und Technik-Junkies trafen. Längst jedoch zeigen hier Audi, BMW & Co. jedes Jahr im Januar, wie viele Touchscreens, Touchpads, Sprach- und Gestensteuerungsmodule oder Eyetrackingsysteme sich in einem Armaturenbrett unterbringen lassen.

Für Autohersteller stellt sich also immer dringender die Frage: Soll man wirklich etliche Millionen ausgeben, um auf einer Automobil-Großveranstaltung dann doch nur einer unter vielen zu sein? Gehen die eigenen Neuheiten dort womöglich unter in der Flut der Novitäten? Und vor allem: Erreicht man mit einem Automobilmesseauftritt tatsächlich die gewünschte Zielgruppe und Wirkung?

Für den aktuellen Autosalon in Paris haben sechs Hersteller diese Überlegungen mit Nein beantwortet: Ford, Mazda, Volvo, Lamborghini, Rolls-Royce und Aston Martin. Das sei in diesem Jahr "keine grundsätzliche Entscheidung gegen Paris" gewesen, sagt Ford-Sprecher Isfried Hennen, wohl aber eine Abwägung der "realen Kosten mit dem möglichen Ertrag. Und dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich für uns dieses Mal nicht wirklich lohnt."

Ford plant eine große Show - nur nicht auf der Messe

Dabei steht bei Ford eine große Premiere an, denn die neue, achte Generation des Kleinwagens Fiesta soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Möglichweise aber hatten die Verantwortlichen die Sorge, dass der Wagen in Paris im Strudel der anderen Neuheiten untergehen würde. Jedenfalls hört man, dass der neue Fiesta statt jetzt an der Seine demnächst am Rhein enthüllt werden soll. Ford veranstaltet offenbar eine eigene Premierenfeier für das Auto - und sichert sich damit die ungeteilte Aufmerksamkeit der Medien.

Das Prinzip ist bekannt, die Computerfirma Apple etwa zelebriert die hauseigene Produkt-Gala seit Jahren und hat sie beinahe zu einer Kunstform erhoben. Elon Musk, Chef von Tesla Motors, stellt die neuen Elektroautos der Marke ebenfalls bei exklusiven Veranstaltungen vor. Andere Autohersteller machen das ebenfalls immer öfter: Mercedes enthüllte die neue S-Klasse bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder, VW den neuen Passat im Designzentrum des Konzerns in Potsdam, Smart die neuen Typen Fortwo und Forfour im Berliner Tempodrom.

Die Vorteile solcher Exklusiv-Events liegen auf der Hand: Die Berichterstattung in den Medien ist leichter steuerbar, die Veranstaltung kann zielgerichtet organisiert werden und die Kosten dürften auch deutlich geringer sein als die Beteiligung an einer großen Messe.

Mazda präsentiert sich auf Messen, die andere Autohersteller meiden

Der japanische Hersteller Mazda wiederum verzichtet auf den Branchenrummel in Paris, weil das nächste Debüt, die Vorstellung des neuen Modells CX-5, für die Autoshow in Los Angeles Ende November geplant ist. Zudem tummelte sich Mazda in den vergangenen Wochen auf gleich drei anderen Messen: der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen, der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin und der Photokina in Köln. "Wir können auf diesem Wege eine große Zahl neuer Interessenten mit unserer Marke in Kontakt bringen", sagt Dino Damiano, Marketing Direktor von Mazda Deutschland.

Da ist wohl was dran. Ein Autohersteller auf einer Fahrrad- oder Funkausstellung fällt auf. Zudem kommt man auf fachfremden Messen automatisch mit anderen Menschen in Kontakt als jenen, die üblicherweise Pkw-Ausstellungen besuchen. Die interessieren sich zwar sehr für Autos an sich, schwärmen aber vor allem zum Einsammeln von Prospekten, Kugelschreibern und anderen Kleingeschenken zu den einschlägigen Großveranstaltungen aus. Bei kleineren Automessen jedoch steht oft auch das Geschäft im Vordergrund. "Auf der Motorshow in Brüssel beispielsweise verkaufen wir 40 Prozent unseres Gesamtabsatzes in Belgien", sagt BMW-Sprecher Alexander Bilgeri. Über die Kosten-Nutzen-Analyse muss man in diesem Fall nicht lange nachdenken.

Viele gezielte Aktionen statt einmal die große Messe-Gießkanne

Um neue, dem Auto gegenüber eher gleichgültig eingestellte Zielgruppen, buhlt natürlich nicht nur Mazda, sondern alle Fahrzeughersteller. Und sie tun dies auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Toyota zuletzt auf der Möbelwoche in Mailand, Skoda beim Filmfest Hamburg und Volvo mit einer mobilen Markenshow, die unter anderem auf der Strandpromenade in Westerland auf Sylt Station machte. Die schwedische Marke erklärte bereits vor einem Jahr, künftig in Europa nur noch am Autosalon in Genf teilzunehmen und die Branchentreffs in Frankfurt und Paris zu meiden.

Wird es also bald einsam auf den großen Automessen? Das wohl nicht, denn sowohl die Aussteller- als auch die Besucherzahlen der Branchengipfel in Frankfurt, Detroit, Paris, Peking und Shanghai sind stabil. Auf der IAA etwa tummelten sich bei den vergangenen Ausgaben jeweils rund 900.000 Besucher. Auch der alljährlich im Frühjahr stattfindende Autosalon in Genf zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Was aber bemerkbar ist und vermutlich noch zunehmen wird: Den früheren Automatismus, mit dem Autohersteller an den etablierten Automessen teilnahmen, den gibt es nicht mehr. Vielleicht ist das sogar gut so: Dann bleibt wieder mehr Raum für echte Überraschungen und wirklich große Messeauftritte. So wie 1955 in Paris für den Citroën DS.