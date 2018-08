Berlin Radfahrer müssen zickzack fahren

Viele Wege führen bekanntlich ans Ziel - nicht immer ist die direkteste Strecke auch die schönste oder beste. Im Rennen um die kurioseste liegt Berlin weit vorn. Ein ungewöhnlicher Radweg im gutbürgerlichen Stadtteil Zehlendorf gibt vielen Menschen Rätsel auf: Wer ihn benutzen will, muss zickzack fahren.

Die Markierungen an der Leo-Baeck-Straße sind jeweils in Höhe der Bäume verrückt. "Das war so nicht geplant", sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg. Offensichtlich habe es Kommunikationsprobleme mit der zuständigen Baufirma gegeben. "Eigentlich ist es ja ganz hübsch, aber es kann auf keinen Fall so bleiben", so Schellenberg.

Auf Twitter spotteten die Nutzer über die seltsame Fahrspur - vom "Tetris Radweg" ist die Rede. Die skurrilen Markierungen sollen nun ersetzt werden. Durch eine gerade Linie.

Berlin auf dem Weg zur europäischen Fahrradhauptstadt. (Leo-Bleck-Straße, Zehlendorf). pic.twitter.com/GoxvQrEwF9 — NorbertM (@Radelflieger) 8. August 2018

Berlin will Fahrradstadt werden

Häme kommt auch deshalb, weil Berlin verstärkt in den Fahrradverkehr investiert, um mit anderen fahrradfreundlicheren Großstädten wie Amsterdam oder Kopenhagen gleichzuziehen. In den kommenden Jahren sollen deshalb mehrere Schnellwege in der Hauptstadt entstehen, Kreuzungen zugunsten von Radlern umgebaut und Tausende Stellplätze für Bikes geschaffen werden. Das erste Mobilitätsgesetz Deutschlands, welches das Land Berlin erst Anfang Juli verabschiedet hatte, bevorzugt erstmals umweltschonende Mobilität vor dem Auto - und damit auch den Radverkehr.

Trotz verschiedener Offensiven hinkt Deutschland bei der Infrastruktur für Fahrräder international hinterher. Zuletzt sorgte ein Radweg in der niederländischen Kleinstadt Meerssen für Aufsehen. Dort erhielten Radfahrer in einer Straße deutlich mehr Platz als Autofahrer.

