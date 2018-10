Abgasskandal Gericht ordnet Diesel-Fahrverbote in Berlin an

Berlin muss in mehreren Straßen ein Diesel-Fahrverbot einführen. Dies hat das Verwaltungsgericht in der Hauptstadt am Dienstag entschieden. Zudem müsse das Land Berlin die Ausweitung der Fahrverbots-Zonen prüfen.

Es gebe keinen vernünftigen Zweifel daran, dass Fahrverbote die einzig wirksame Maßnahme gegen die Belastung mit Stickoxiden seien, hatte der Richter am Berliner Verwaltungsgericht, Ulrich Marticke, am Dienstag während der Verhandlung gesagt. Der Einschätzung der Landes Berlin, Verbote dürften nur als allerletztes Mittel angewendet werden, folgte der Richter nicht. "Wenn keine anderen Maßnahmen greifen, dann helfen auch weitere Messungen nicht." Zwar nehme die Belastung mit Stickoxiden ab. Allerdings würden die Grenzwerte immer noch nicht eingehalten.

