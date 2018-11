Die bayerische Stadt Bamberg baut ein Ausleihsystem für elektrische Tretroller auf - nach eigenen Angaben das erste in Deutschland. Ab Dezember sollen Testfahrer Roller des US-amerikanischen Betreibers Bird nutzen und so erste Erfahrungen auf den Straßen der Universitätsstadt sammeln.

Die Gefährte sind noch nicht flächendeckend zugelassen, weshalb die ersten Fahrer mit einer Sondergenehmigung unterwegs sein werden. Voraussichtlich ab Frühjahr 2019 soll die Nutzung der Roller auf öffentlichen Straßen gesetzlich gestattet sein. Dann stehen in Bamberg 100 Roller allen Nutzern der App zur Verfügung.

"Das E-Scooter-Sharing bietet eine Chance, die wir nutzen möchten", erklärte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Die Roller sollten den öffentlichen Nahverkehr der Stadt um ein emissionsarmes und günstiges Fortbewegungsmittel ergänzen.

In vielen Städten der USA und auch in europäischen Ländern wie Österreich gehören die Scooter bereits zum Alltagsbild. Benutzer leihen die Tretroller per App aus, und lassen sie am Ziel einfach stehen.

Leihgebühr von 15 Cent pro Minute

In Bamberg werden die maximal 20 km/h schnellen Roller über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Nutzung kostet 15 Cent pro Minute, hinzu kommt ein Grundpreis von einem Euro pro Fahrt. Die Fahrer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Nach Fahrtende müssen die Roller so abgestellt werden, dass sie Fußgänger nicht behindern.

Viele Städte, darunter San Francisco, haben schlechte Erfahrungen mit derartigen Leihsystemen gemacht - viele Roller landeten im Gebüsch oder in öffentlichen Gewässern. Um die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, sollen Bird-Mitarbeiter in Bamberg kontrollieren, ob Nutzer die Roller ordentlich abstellen. Falls nötig, stellen sie sie um.

Damit die Stadt nicht durch achtlos liegen gelassene Roller verschandelt wird, will Bird die Roller jeden Abend um 21 Uhr einsammeln und gegebenenfalls reparieren. Steigt die Nachfrage stark, soll die Zahl der Roller erhöht werden.