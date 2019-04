Blitzmarathon 2019 Zehn Bundesländer wollen Raser stoppen 

In mehreren Bundesländern hat eine großangelegte Blitzeraktion begonnen, mit der die Polizei Geschwindigkeitsübertretungen ins Visier nimmt. Der sogenannte Blitz-Marathon begann am Mittwoch um null Uhr und soll 24 Stunden andauern, an der Aktion nehmen nach Angaben des europaweiten Polizei-Netzwerks Tispol 26 Länder teil.

In Deutschland beteiligen sich die Bundesländer

Brandenburg,

Baden-Württemberg,

Bayern,

Bremen,

Hessen,

Hamburg,

Rheinland-Pfalz,

Sachsen-Anhalt

und Thüringen.

In Hamburg finden die Kontrollen allerdings einen Tag später, am Donnerstag, statt.

Letztes Jahr waren acht Prozent der Fahrer zu schnell

Im vergangenen Jahr hatten sich laut Tispol europaweit 23 Länder beteiligt. Dabei wurden mehr als drei Millionen Fahrzeuge an 12.876 Stellen kontrolliert, rund 250.000 waren zu schnell unterwegs. Somit hatten sich 92 Prozent der beobachteten Fahrer an das vorgeschriebene Tempo gehalten.

Die Aktion geht auf eine Initiative Nordrhein-Westfalens zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab - damals unter dem Namen "24-Stunden-Blitz-Marathon". Das bevölkerungsreichste Bundesland macht nun aber nicht bei der Aktion mit.