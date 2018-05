Abgasmanipulation bei BMW Unternehmensspitze gesteht Diesel-Fehler ein

BMW-Chef Harald Krüger und Aufsichtsratschef Norbert Reithofer haben eine Panne bei der Abgasreinigung eines Dieselmotors eingeräumt, aber jede Absicht bestritten. "Uns ist vor einigen Jahren ein Fehler unterlaufen", sagte Krüger am Donnerstag auf der BMW-Hauptversammlung in München: Bei 11.700 BMW-Fahrzeugen der 5er und 7er Baureihe sei eine falsche Software aufgespielt worden. Das Kraftfahrtbundesamt hatte im März den Rückruf der Autos wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung angeordnet.

Reithofer betonte, der "handwerkliche, menschliche Fehler" habe nicht dazu geführt, dass die Abgaswerte auf dem Prüfstand niedriger gewesen wären als auf der Straße. Krüger sagte: "Mit einer gezielten Manipulation von Motorsteuerung und Abgasreinigung hat das nichts zu tun." BMW hatte im Abgasskandal, der durch VW im Herbst 2015 ins Rollen kam, stets behauptet, keine Betrugssoftware in Fahrzeugen verbaut zu haben.

Abgasprobleme beim 320d

Ein erster Verdacht, auch BMW könnte illegale Abschalteinrichtungen eingesetzt haben, kam durch Tests der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf: Die Überprüfung eines BMW 320d hatte Ende 2017 ergeben, dass die Abgasreinigung ab einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen pro Minute offenbar heruntergeregelt und ab 3500 Umdrehungen komplett ausgeschaltet wurde. Die Stickoxidwerte des Wagens waren im normalen Straßenbetrieb bis zu sieben Mal höher als auf dem Prüfstand.

BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich hatte die Messungen der DUH damals als "unseriös und an den Haaren herbeigezogen" bezeichnet. Die DUH habe den Wagen nicht wie ein normaler BMW-Fahrer bewegt, sondern "durch gezielte Schaltvorgänge" in Randbereiche gezwungen. Die Vorwürfe Fröhlichs muteten merkwürdig an, Drehzahlen um die 2500 Umdrehungen pro Minute sind bei Beschleunigungsvorgängen absolut üblich.

Hardware-Nachrüstung für BMW nicht sinnvoll

BMW wartet laut Krüger jetzt auf die Genehmigung der Behörden, um die korrigierte Software aufzuspielen. Harte Regulierungen seien heute populär, klagte der Firmenchef. BMW aktualisiere die Software seiner Euro-5-Dieselautos ab Baujahr 2011, halte aber eine Hardware-Nachrüstung für technisch nicht sinnvoll. Einen Seitenhieb teilte der BMW-Chef gegen VW aus. "Zur Wahrheit gehört auch: Das Handeln einiger Hersteller hat der gesamten Branche geschadet", sagte Krüger.

Auch das späte Eingeständnis von BMW, bei der Abgasreinigung einen "Fehler" gemacht zu haben, dürfte das Vertrauen der Kunden in die Aufrichtigkeit der Autoindustrie und deren Dieselmodelle nicht stärken.