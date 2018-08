Wegen Brandgefahr BMW ruft 324.000 Autos in Europa zurück

BMW wird in Europa fast 323.700 Dieselfahrzeuge zurückrufen, um ein defektes Abgasrückführungsmodul auszutauschen. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Fehlfunktion "in einigen Fahrzeugen" einen Brand verursachen könnte, heißt es bei BMW. Der Brand kündigt sich laut Unternehmen zunächst durch Leistungseinbußen, später durch Schmorgeruch im Fahrzeug an. Die Abgasrückführung ist elementarer Bestandteil, um gesundheitsschädliche Stickoxide zu reduzieren.

Damit weitet sich ein Rückruf in Südkorea auch auf weitere Märkte aus, in Deutschland sind 96.300 Autos der Baureihen 3er, 4er, 5er, 6er, 7er sowie die Geländewagen X3, X4, X5, X6 betroffen. Sowohl Modelle mit Vierzylinderdiesel (Bauzeitraum April 2015 bis September 2016) als auch Sechszylinderdiesel (Juli 2012 bis Juni 2015) können Probleme bereiten. Zunächst hatte die "FAZ" über den Rückruf in Europa berichtet, der laut BMW freiwillig erfolgt.

In Südkorea sind infolge des Defektes in diesem Jahr bereits etwa 30 BMW in Brand geraten, darunter der als Dienstwagen beliebte 520d. Auch in Europa sei es vereinzelt zu Vorfällen gekommen, so BMW.

Konkret geht es um eine Kühlflüssigkeit in der Abgasreinigung, die austreten kann. Vermengt sich diese mit Öl, Ruß und Schmutz fange die so entstandene Ablagerung in bestimmten Fahrsituationen womöglich Feuer.

BMW hat sich in Südkorea entschuldigt

Erst am Montag hatte sich BMW in Südkorea für die Motorenbrände in Dieselautos entschuldigt. Sein Unternehmen werde alles tun, um die Unruhe unter den Kunden zu zerstreuen, sagte der Chef von BMW Korea, Kim Hyo Joon südkoreanischen Medien zufolge. BMW Korea hatte vor einigen Tagen den Rückruf angekündigt. Mehr als 106.000 Autos ordert BMW dort in die Werkstatt zurück.