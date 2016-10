Motorradstudie von BMW Geiler Bock

Stephan Schaller, Chef der Motorradsparte von BMW, steht auf dem hoch gelegenen Balkon des Petersen Automotive Museums in Los Angeles. Zwanzig Meter unter ihm staut sich der Verkehr. Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos, mit einem Blick ist alles gesagt. "In den Megacities stellt sich täglich die Frage, wie es mit der individuellen Mobilität in Zukunft weitergehen kann," sagt er.

Die Antwort, die BMW Motorrad in LA darauf gibt, heißt "Vision Next 100: The Great Escape". Mit dieser Maschine soll also die "Große Flucht" aus dem immer extremer werdenden Verkehrschaos gelingen. Was de facto natürlich nur annähernd klappen könnte, wenn der Großteil der Fahrzeuge auf den Straßen so groß ist wie ein Motorrad, also entsprechend weniger Platz wegnimmt.

Weil das eher unwahrscheinlich scheint, verkauft es BMW auf dem Event zur Feier des 100-jährigen Firmenjubiläums blumiger: Die Studie solle eine Rückzugsmöglichkeit sein, ein tiefes Durchatmen, ein Innehalten, einen Ausweg aus dem Alltag bieten, heißt es. "Wir brauchen in unserer digitalen Zeit ein analoges Erlebnis - das muss unser Motorrad sein", sagt Schaller.

Nach einem analogen Erlebnis sieht die Studie nicht aus, eher wie eine Filmrequisite für eine "Blade Runner"-Fortsetzung. Optisch haben die BMW-Gestalter für die Vision Next 100 nach eigener Auskunft Anleihen beim schwarzen Dreiecksrahmen des ersten Motorrads von BMW, dem R32 von 1923, genommen und diese Formgebung in die Zukunft übersetzt. Dieses gestalterische Zitat ist eines der wenigen, mit Tradition verknüpften Details der Studie. Überall sonst haben die Entwickler ihren Technikträumen freien Lauf gelassen.

Helm, Gurt - überflüssig

Gelenke, Stoßdämpfer und Gabelelemente sind komplett verschwunden, von vorn und der Seite wirkt das Fahrzeug wie eine fließende Skulptur. Die Funktion von Lenkung und Dämpfer soll in Zukunft ein verformbarer Flexrahmen übernehmen, der auf Lenkerbewegung reagiert und je nach Geschwindigkeit seine Steifigkeit justiert.

Beim Antriebsaggregat bleiben die BMW-Techniker bewusst vage - natürlich fährt die Studie ohne Verbrennungsmotor und in der Theorie emissionsfrei. Aber ob Next 100 elektrisch fährt, bleibt offen: "Ich kann mir langfristig auch einen anderen Antrieb, etwa eine Brennstoffzelle, vorstellen", sagt Edgar Heinrich, Chefdesigner bei BMW Motorrad, "wichtig ist auf jeden Fall aber die klassische Boxer-Form als ikonisches Stilmittel." In der Studie verändern die beiden markanten Zierzylinder ihre Form: Im Ruhezustand liegen sie eng an. Sobald die Fahrt beginnt, fahren sie als aerodynamische Elemente seitlich aus.

BMW Vollvernetztes Fahren soll den Helm überflüssig machen. Unfälle? Gibt's nicht mehr.

Dass elektronische Assistenzen, Vernetzung und Datenaustausch in Zukunft eine zentrale Rolle bei Mobilitätssystemen spielen werden, darauf weist das "Self Balancing"-System der Studie hin. Es soll dem Motorrad Stabilität und dem Fahrer höhere Sicherheit verleihen und sich nicht nur der Fahrsituation, sondern auch dem individuellen Können des Fahrers anpassen. Das Ziel: keine Unfälle mehr, kein Umfallen auch im Stand. Das Motorrad bleibt aufrecht stehen, wenn der Fahrer absteigt.

Kein Fall für die Warnwesten-Biker

Ohnehin sollen, so die Theorie, zukünftige Cloudanbindung und Verbundsysteme von autonom fahrenden Fahrzeugen auch Motorräder unfallfrei machen - deshalb kann der Fahrer dann auf Helm und herkömmliche Schutzkleidung verzichten. Stattdessen trägt er eine Windschutz- und Datenbrille, den sogenannten "Visor", und einen mit Sensoren durchwebten Anzug zur permanenten Kommunikation mit dem Fahrzeug.

Will man das? Wer weiß. Die heute schon in die Jahre gekommenen GS- und Warnwesten-Biker werden sich zumeist mit Grausen abwenden, doch Motorradfahrer in ein oder zwei Generationen werden aus einer anderen Welt kommen: Wer nach Mama und Papa als drittes Wort Smartphone gelernt hat und Verbrennungsmotoren nur noch aus dem Museum kennt, für den stellt sich diese Frage nicht.

Außerdem ist die Vision noch weit von der Realität entfernt. Wie weit, manifestierte BMW in Los Angeles am Tag vor der "Great Escape" eher unfreiwillig mit der Vorstellung eines Modells, das speziell für Nordamerika entwickelt wurde: die K 1600 B.

Attacke gegen Harley-Davidson

Bisher dominiert die amerikanische Kultmarke Harley-Davidson den riesigen US-Markt fast unangefochten. Mit dem BMW "Bagger", der klassischen abgespeckten Ami-Variante des Grand Tourers, wollen die Münchener jetzt die Konkurrenz angreifen. "Wir wollen in den nächsten Jahren unseren aktuellen Marktanteil von rund 4,3 Prozent verdoppeln", sagt Heiner Faust, der Leiter von Motorrad-Vertrieb und Marketing bei den Münchnern.

BMW So will BMW heute in den USA punkten: Mit dem XXL-Bike Bagger

Zum Angriff auf den Platzhirsch bringt der BMW-Bagger alles das mit, was an der Vision Next 100 bewusst weggelassen wurde: das Übergewicht von 336 Kilogramm, den anachronistischen Verbrenner-Motor mit sechs Zylindern, 160 PS und fettem Drehmoment, und die riesigen Seitenkoffer. "Die Bagger ist schon sehr amerikanisch, ziemlich Heavy Metal, und trotz der aktuellen Technik natürlich irgendwo Old School", urteilt Edgar Heinrich, der auch für dieses Fahrzeug verantwortlich zeichnet: "Das ist schon eine ganz andere, zur Vision Next 100 entgegenläufige Denkrichtung."

Was die Antagonisten doch eint: Auf beiden Maschinen müssen Motorradfahrer noch etwas länger warten. Die K 1600 B will BMW ab Spätsommer 2017 ausliefern, die Studie oder ihr realitätsnaher Ableger frühestens 2030 auf den Markt kommen.