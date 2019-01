Anwohner haben keinen generellen Anspruch auf ein Parkverbot in einer engen Straße, damit sie besser von ihrem Grundstück auf die Fahrbahn gelangen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatte ein Mann, der nicht risikolos aus seiner Ausfahrt komme.

Zwar sei das Parken gegenüber einer Ausfahrt in einer schmalen Straße normalerweise unzulässig, stellte das Gericht fest. Es bestätigte damit Paragraf 12, Absatz 3, Nummer 3 der Straßenverkehrsordnung.

Davon hat der Kläger im konkreten Fall jedoch nichts. Bis zu drei Rangiervorgänge seien zumutbar, hieß es in der Urteilsbegründung. "Bei der Ausfahrt ist es wiederholt zu Schäden an Autos gekommen", sagte der 59-Jährige am Rande des Verfahrens. Die Straße sei 5,50 Meter breit. Wenn ein Auto gegenüber der Ausfahrt parke, verblieben nur noch 4,75 Meter, inklusive Gehweg.

5,50 Meter breite Straße ist nicht "schmal"

Der Mann war mit seiner Berufung schon vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim gescheitert. Der VGH hatte den strittigen Paragrafen dabei jedoch als verfassungswidrig und nichtig betrachtet, da der Begriff der "schmalen Fahrbahn" nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit von Normen genüge.

Dieser Argumentation folgte das Bundesverwaltungsgericht nicht. Der Begriff sei zwar nicht sehr konkret, aber verfassungskonform.

Laut Vorschrift ist eine Fahrbahn schmal, wenn das Parken gegenüber der Grundstücksein- und -ausfahrt deren Benutzung in unzumutbarer Weise beeinträchtigen würde, heißt es in der Begründung der Bundesrichter. Das sei bei Fahrbahnen mit einer Breite von 5,50 Metern in der Regel nicht der Fall.