Knapp 36 Mal rund um den Äquator - so lang ist die Strecke, die Busse, U- und Straßenbahnen in Berlin 2018 nicht wie geplant fahren konnten, weil Personal fehlte: 1.431.536 Kilometer. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert verachtfacht. Insgesamt fuhren die BVG-Fahrzeuge etwa 133 Millionen Kilometer. Mehr als jeder 90. Kilometer fiel also aus.

Am dramatischsten ist die Situation bei den Bussen. Dort hat sich die Zahl der personalbedingt ausgefallenen Kilometer verzwölffacht.

Schuld sei der Krankenstand, erklärt BVG-Sprecherin Petra Nelken: "Der lag bei uns immer zwischen sieben und acht Prozent, ist nun aber auf über zehn Prozent gestiegen." Das liegt der BVG-Sprecherin zufolge auch am Erfolg des Unternehmens. So seien die Fahrgastzahlen von 925 Millionen im Jahr 2009 auf rund 1,1 Milliarden im Jahr 2018 gestiegen - bei immer stärkerem Verkehr auf den Straßen. "Das ist eine Herausforderung für unsere Fahrer und sorgt für mehr Stress am Arbeitsplatz", so Nelken: Mehr Stress bedeute eben auch mehr Ausfälle.

Ältere Mitarbeiter fallen öfter aus

Und noch ein weiteres BVG-typisches Problem spiele eine Rolle, erklärt die Sprecherin: Viele Mitarbeiter seien über 50 Jahre alt und führen seit über 30 Jahren für die BVG. "Dadurch spielen Faktoren wie zum Beispiel Ausfälle durch Rückenprobleme bei uns eine entsprechend größere Rolle." Ein Sprung von rund 180.000 ausgefallenen Fahrkilometern auf 1,4 Millionen durch einen um zwei Prozent höheren Krankenstand - das klingt auch für den Sprecher des Ver.di-Bezirks Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann, realistisch. Schließlich fahre die BVG viel mehr Kilometer als früher, bei immer weniger Personal, so Splanemann.

"Die BVG wird an der Grenze betrieben", erklärt er. Sowohl beim Personal, als auch bei den Fahrzeugen gebe es kaum noch Reserven. Vor allem die Busfahrer würden unter schlechten Bedingungen leiden, sagt er. So arbeiteten viele in geteilten Schichten, also morgens und nachmittags mit einer langen Mittagspause. "Da haben sie am Ende eine Arbeitszeit von elf, zwölf Stunden und keine Zeit für Familie oder Freizeit", so Splanemann.

Dass Busfahrer besonders oft ausfallen, liege auch an ihrer exponierten Position, sagt Splanemann. Sie würden häufiger als ihre Kollegen angegriffen oder bespuckt. Zudem bekämen sie vergleichsweise wenig Geld. "Viele Busfahrer verdienen 2100 Euro brutto. Da haben manche Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen." Busfahren sei deshalb gerade in Berlin ein schwieriger und schlecht bezahlter Job. Auch deshalb würden sich viele umorientieren und eine neue Arbeitsstelle suchen - oder für bessere Arbeitsbedingungen streiken.

So legten die BVG-Mitarbeiter kürzlich mit einem Warnstreik den Nahverkehr in Berlin beinahe vollständig lahm. Sie fordern 36,5 statt 39 Stunden Wochenarbeitszeit, bei gleicher Bezahlung. Um diese Forderung zu erfüllen bräuchte die BVG jedoch 500 Fahrer mehr - neben den 1100, die die BVG ohnehin in diesem Jahr einstellen will.