China-SUV BYD Tang Überholen, ohne einzuholen

Dass Menschen sich in Deutschland nach dem BYD Tang umdrehen, liegt schon am unbekannten Emblem im Kühlergrill. Aufmerksamkeit erregt aber auch die Form der hinteren Seitenfenster des chinesischen Plug-in-Hybriden. Ausgedacht hat sich das Detail Wolfgang Egger. Der ehemalige Audi-Designer möchte den Tang deutlich von dessen westlicher Konkurrenz abheben. Was ihm gelungen ist.

Den Herkunftsnachweis "Made in China" assoziieren viele in Europa noch mit Billigware. Im Automobilbau ist das allerdings nicht mehr angebracht - wie am Beispiel des Tang zu sehen ist. Auch die Messen in Peking und Shanghai haben zuletzt gezeigt, dass die Ingenieure Design und Qualität stark verbessert haben und die Autos mittlerweile westliche Standards erreichen. Plumpe Raubkopien gibt es praktisch nicht mehr.

China verdankt die erfolgreiche Aufholjagd dennoch zu großen Teilen der Zusammenarbeit mit etablierten Konzernen. "Durch Joint Ventures mit europäischen Automarken ist viel Know-how in östliche Richtung geflossen", sagt China-Experte Peter Fintl von der Technologieberatungsgesellschaft Altran.

BYD gilt als besonders aggressiver Angreifer. Einen Namen hat sich das Unternehmen, an dem US-Milliardär Warren Buffett beteiligt ist, besonders mit Elektroautos gemacht. Mit Mercedes gibt es ein Joint Venture. Die Stuttgarter verkaufen über BYD in China das E-Auto Denza. In Europa hat BYD bereits mit Elektrobussen den Fuß in der Tür. Gabelstapler und Laster sollen folgen. Und in einigen Jahren vielleicht auch Pkws.

Dass BYD den SUV Tang nun auf dem Nürburgring präsentierte, hat indes eher mit dem Heimatmarkt zu tun. Die Rennstrecke gilt in China als berühmte Messlatte. Wer auf der Nordschleife gut performt, gewinnt an Renommee. Der Kurs legt aber auch Schwächen offen.

Kraft aus drei Motoren

Doch der Tang zeigte sich solide, überzeugte mit harmonischer Fahrwerksabstimmung, Komfort, wenig Wind- und Abrollgeräuschen, einer präzisen Lenkung und griffigen Bremsen des renommierten Herstellers Brembo. Verantwortlich für das Chassis ist Heinz Keck, ehemaliger Fahrwerksentwickler von Mercedes.

Zudem verblüffte der Tang mit seinem Vorwärtsdrang. Dahinter steckt die Kombination aus Zweiliter-Turbobenziner und zwei Elektromotoren. BYD gibt eine Systemleistung von 530 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment an, was dieses Modell zu einem der stärksten SUV der Welt macht. 200 PS kommen vom Verbrenner, 150 von der vorderen und 180 PS von der hinteren E-Maschine. Nur 4,5 Sekunden sollen für den Sprint von null auf 100 km/h vergehen. Das ist Porsche-Niveau.

Aber der Tang kann auch leise und emissionsfrei fahren. Im E-Modus, aktivierbar über einen Schalter auf der Mittelkonsole, sollen bis zu 80 Kilometer elektrische Reichweite möglich sein. BYD bietet sogar eine noch größere Batterie für den Tang an. Sie bunkert Strom für 100 Kilometer. Das ist für einen Plug-in-Hybriden ungewöhnlich viel, westliche Fahrzeuge dieser Bauart schaffen das nicht. In diesem Punkt hat China - frei nach dem DDR-Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbrich - überholt, ohne einzuholen.

Display lässt sich um 90 Grad drehen

Im Innenraum wird der Wagen seinem Anspruch als Flaggschiff der Marke ebenfalls gerecht. Das Cockpit ist sehr ordentlich layoutet mit virtuellen Instrumenten, wenigen Schaltern und einem laptopgroßen, freistehenden 14,6-Zoll-Bildschirm.

Weil sich ein Display im Querformat laut BYD besser bedienen lässt, ein senkrecht positioniertes dagegen besser ablesen, lässt es sich per Fingertipp um 90 Grad drehen. Die Verarbeitung ist solide, Dekorelemente sind sauber eingepasst, die Oberflächen wirken angenehm. Farblich abgesetzte Doppelnähte schaffen ein bisschen Premiumatmosphäre. In einem Kia Sorento oder Toyota Land Cruiser sieht es nicht hochwertiger aus. Die Sitze bezieht BYD von Faurecia, diverse Elektronik kommt von Bosch, Continental und Siemens.

Chinesische Mittelschicht wird reicher

So erreicht der Tang auch in Sachen Sicherheit das Niveau der westlichen Konkurrenz, zumindest was die Assistenzsysteme angeht. Abstandsradar, Rückfahrkamera, Spurhaltung, Totwinkelwarnung und Notbremsfunktion sind serienmäßig an Bord. Bei Crashs soll der Wagen internationalen Standards genügen, beteuert die Konzernzentrale in China.

Die Basisversion des Tang kostet 239.900 Yuan, das sind etwa 32.000 Euro. Für das voll ausgestattete Topmodell verlangt BYD etwa 44.000 Euro. Das mag in Europa als Schnäppchen durchgehen, in China ist es gehobene Preisklasse. Solche Autos können sich Angehörige der Mittelschicht in der Volksrepublik China aber zunehmend leisten.

Seit Markteinführung im Sommer dieses Jahres hat BYD über 88.000 Einheiten verkauft. Im Oktober ist der Tang bereits auf Rang eins der SUVs mit alternativen Antrieben vorgefahren.