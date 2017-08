Neuheiten auf dem Caravan Salon Die sind urlaubsreif

2100 Wohnwagen und Wohnmobile von 130 Herstellern auf insgesamt 214.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche: Der Caravan Salon in Düsseldorf, der noch bis zum 3. September geöffnet hat, ist die weltweit größte Messe für Campingfahrzeuge. Das Interesse an den dort gezeigten Neuheiten wächst ständig - allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland mehr als 48.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, wie der Caravaning Industrie Verband (CIVD) meldet. Ein neuer Rekordwert und im Vergleich zum Vorjahr ein bislang zweistelliger Zuwachs.

Anhaltendes Wirtschaftswachstum, niedrige Zinsen, zunehmende Reiselust und der Trend zum Urlaub in Europa - all das sind Faktoren, die den Absatz von Caravans und Wohnmobilen deutlich angekurbelt haben. Auch die Hersteller befeuern die Kauflust mit immer neuen Modellen, Varianten und Ausstattungsraffinessen.

SPIEGEL ONLINE hat sich bereits auf dem Caravan Salon umgesehen. Hier sind die wichtigsten Neuheiten: