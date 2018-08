Caravan Salon Düsseldorf Der Mobilienboom

Wenn der Erfolg eine Farbe hat, dann ist es in diesem Fall Eierschalenweiß. Denn rundum weiß, mit hier und da ein paar Dekoraufklebern, sind die allermeisten Wohnwagen und Wohnmobile lackiert, und die verkaufen sich nun schon seit Jahren immer besser. Im vergangenen Jahr erzielte die hiesige Caravaning-Branche erstmals einen Umsatz von mehr als 10 Milliarden Euro. Und der weiße Rausch hält an, der Erfolgstrip geht weiter: Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Deutschland rund 31.000 Wohnmobile und 15.500 Wohnwagen neu zugelassen - deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende Dezember erwartet der Caravaning Industrie Verband Deutschland (CIVD) insgesamt mehr als 70.000 neue Freizeitfahrzeuge hierzulande, das wäre ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2017.

"Für 2019 rechnen wir mit einem weiteren Anstieg", sagt Daniel Onggowinarso, der Geschäftsführer des CIVD, "und auch darüber hinaus sehen wir insbesondere im Reisemobilsegment Potenzial, weiter zu wachsen." Der Optimismus stützt sich auf drei Entwicklungen: Erstens den neuen Hype rund ums Thema Camping sowie der Trend zum "domestic tourism", also dem Urlaub im Heimatland oder im nahen Ausland. Zweitens die wirtschaftlich positive Gesamtlage in Kombination mit der Nullzinssituation, die Sparen unattraktiv macht, und dazu führt, dass sich immer mehr Menschen ihren Reisemobiltraum erfüllen. Und drittens vor allem die demografische Entwicklung. Die Zielgruppe der über 50-Jährigen, die sogenannten Best-Ager, wachse, sei reisefreudig und verfüge über Geld und Zeit - nicht zuletzt weil auch die Kinder allmählich aus dem Haus seien, heißt es beim CIVD.

Befürchtungen, dass die seit mehreren Jahren auf Hochtouren laufende Branche irgendwann überdreht, gibt es offenkundig nicht beim CIVD. Die solvente Kundschaft greift bei den Neufahrzeugen zu - der Durchschnittspreis für einen neuen Wohnwagen in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei etwa 20.000 Euro, für ein neues Wohnmobil bei 71.000 Euro. Die Jüngeren und Einsteiger wiederum lassen den Vermietmarkt blühen. Rund ein Viertel der Reisemobil-Neuzulassungen entfallen inzwischen auf diese Klientel; das Vermietgeschäft ist gewissermaßen die Einstiegsdroge der künftigen Caravaning-Klientel.

Auch auf dem Gebrauchtmarkt herrscht Nachfrageüberschuss

Weil die Wohnmobil-Vermieter ihre Fahrzeugflotten regelmäßig erneuern, gibt es ein riesiges Reservoir an Gebrauchtfahrzeugen - so denkt man zumindest. Doch auch der Markt für gebrauchte Reisemobile ist derzeit saugfähig wie ein Schwamm. Er wächst und wächst, und zumindest aktuell übertrifft die Nachfrage das Angebot noch deutlich.

Kann das noch lange so weitergehen?

Das ist die große Frage. Was die hiesigen Hersteller betrifft, die insgesamt rund 95.000 Menschen beschäftigen und teilweise händeringend neues Personal suchen, ist die Antwort einfach: Der positive Trend wird anhalten. Um ihn zu befeuern, werden beispielsweise auf dem Caravan Salon in Düsseldorf die rund 130 Fahrzeughersteller unter den 600 Ausstellern mehr als 2100 Freizeitmobile vorstellen. Vom ausgebauten Kastenwagen bis zum Zwölf-Meter-Luxusdomizil auf Rädern; vom Klappcaravan bis zur Doppelachser-Urlaubslounge mit indirekter LED-Beleuchtung, Nasszelle mit Regendusche oder Zusatzbetten, die sich auf Knopfdruck elektrisch von der Decke absenken.

Ob zwei- oder einstellig - Hauptsache Wachstum

Über ein mögliches Ende des Booms mag offiziell niemand sprechen. Und inoffiziell heißt es sinngemäß: Wenn aus dem zweistelligen Wachstum mal ein einstelliges Wachstum wird, dann werden wir damit klarkommen. Anders ausgedrückt: In der Caravaning-Branche herrscht solide Zuversicht.

Die einzige absehbare Gefahr, die den Reisemobil-Aufschwung dämpfen könnte, lauert ausgerechnet dort, wo man gern rundum sorgenfrei wäre: im Urlaub. Denn immer öfter hängen an Campingplätzen schon am Eingang Schilder mit der Aufschrift "ausgebucht", "complet", "completo" oder "booket opp". Die Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen werden knapp. Wer mit romantischen Roadtrip-Vorstellung losfährt, um sich im Urlaub von hier nach dort treiben zu lassen, wird oft schon am ersten Abend bitter enttäuscht. Denn die Suche nach einem legalen Stellplatz kann zur nervenaufreibenden Odyssee werden.

So könnte, dramatisch formuliert, der Caravaning-Boom irgendwann an sich selbst ersticken - einfach weil sich zu viele Erholungssuchende mit ihren Wohnwagen und Reisemobilen um zu wenige Plätze balgen. Es wäre der Kater nach dem weißen Rausch.