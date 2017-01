Chrysler auf der CES Auto für Autohasser

Wenn Autohersteller ihre Zukunftsvisionen modellieren, entstehen dabei meistens zwei Arten von Fahrzeugen: entweder reißerische Sportwagen oder besonders elegante Limousinen. Chrysler macht mal eine Ausnahme: Auf der CES in Las Vegas präsentierte die US-Marke die Studie Portal. Sie ist eine futuristische Version des aktuellen Familienvans der Marke, dem Pacifica. Zum Vergleich: Das wäre so, als würde VW den Sharan der Zukunft zeigen.

Der Portal kommt ohne jede PS-Protzerei oder Design-Eitelkeit daher, dafür mit viel praktischem Nutzen. Man habe ein Familienauto für sogenannte Millennials geschaffen, sagt der Hersteller. Unter diesem Begriff werden die zwischen 1980 und 1999 Geborenen bezeichnet. Das Kundenpotenzial ist auf den ersten Blick riesig: Laut einer Analyse von Goldman Sachs handelt es sich um die zahlenmäßig größte Generation der US-Geschichte, 92 Millionen Millennials gibt es demnach. Die Generation X sei um ein Drittel kleiner.

Das Problem an der Sache: Millennials mögen keine Autos. Laut Goldman Sachs zieht nur ein Viertel dieser Generation überhaupt in Erwägung, sich einen Privatwagen zuzulegen. Mit welchen Vorzügen will Chrysler diese Leute also vom Nutzen eines Portal überzeugen?

Ladebuchsen statt fette Hutzen

"Millennials sind technikbegeistert, umweltbewusst und achten auf ihre Ausgaben", glaubt der Hersteller zu wissen. Mit acht Zylindern unter der Haube braucht man ihnen also nicht zu kommen - stattdessen bietet der Portal für Smartphones und Tablets insgesamt acht Ladebuchsen. Das ist eine bemerkenswerte Anzahl, weil der Wagen sechs Sitzplätze hat. Zwei Stühle lassen sich zudem rausnehmen, macht dann zwei Ladebuchsen pro Passagier.

Die Einzelsitze lassen sich über ein Schienensystem verschieben, man hat die Wahl zwischen viel Beinfreiheit oder einem großen Kofferraumvolumen. Sind allerdings alle sechs Sitze im Auto, gibt es von beidem zu wenig.

Über das Cockpit zieht sich ein langer Touchscreen, ein weiterer großer Bildschirm sieht aus, als würde er vom Armaturenbrett hinuntertriefen, und das Lenkrad wirkt wie aus einem "Star-Wars"-Raumgleiter abgeschraubt. Das ist cool, aber dem Interieur vieler anderer Konzeptautos zum Verwechseln ähnlich.

Wintergarten auf Rädern

Das Beste an der Studie ist ihre luftige Gesamterscheinung. Wenn die großen Portaltüren nach links und rechts geöffnet sind, wirkt das Wageninnere großzügig und einladend. Dazu zieht sich das Glasdach vom Kofferraum bis zur Motorhaube und lässt viel Licht rein.

Wie fast jeder Konzeptwagen, der in den vergangen drei Jahren auf Messen oder Shows gezeigt wurde, hat auch der Portal einen reinen Elektroantrieb. In diesem Fall handelt es sich allerdings um eine Sensation: Nicht etwa wegen der angedachten Reichweite von 400 Kilometern oder der Leistung von 150 kW - sondern weil Chrysler bisher tatsächlich kein einziges E-Mobil im Sortiment hat.

Das lag zuletzt vor allem an der ausgeprägten Abneigung von Konzernchef Sergio Marchionne gegen Elektroautos. 2014 riet er mal den Kunden von Fiat-Chrysler-Automobiles (FCA) davon ab, den elektrifizierten Fiat 500 zu kaufen. Denn mit jedem verkauften Auto dieses Typs, so Marchionne, mache sein Unternehmen ein Verlustgeschäft. Zuletzt hatte er jedoch die Notwendigkeit von Innovationen erkannt und kündigte in der "Neuen Zürcher Zeitung" eine "deutliche Verlagerung" seines Konzerns "hin zu Elektroautos" an. Es scheint, als wolle Marchionne, der 2018 seinen Job abgeben will, nicht mit dem Ruf abtreten, bei FCA eine Zukunftstechnologie ausgebremst zu haben.

Doch kein Ausblick auf das Google-Auto

Obwohl ein E-Mobil von Chrysler also als Überraschung gehandelt werden darf, blieb der Wagen letztlich hinter seinen Erwartungen zurück: Weil FCA mit Waymo kooperiert, Googles Unternehmenssparte für autonomes Fahren, hofften viele auf einen Ausblick auf ein Google-Auto. Davon war bei der Präsentation auf der CES jedoch keine Rede. Trotzdem soll der Portal selbst fahren können. Chrysler sieht ihn wegen seiner variablen Umbaumöglichkeiten außerdem als wie geschaffen für Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing oder Ridesharing.

Damit dürfte sich die Marke auch unter den Millennials beliebt machen, wo solche Dienste eine immer wichtigere Rolle spielen. Leider sind aber nicht alle in der Studie verwursteten Ideen so realitätsnah: Bei der Vorstellung auf der CES wurde prominent der Nutzen von nach innen gerichteten Kameras hervorgehoben. Damit, so die Entwickler, könnten die Passagiere während der Fahrt Karaokesongs aufnehmen und Selfies schießen.

Grundsätzlich ist es immer wünschenswert, dass so viele Funktionen wie möglich aus Konzeptautos in die Serienproduktion übernommen werden. Hier wäre es schön, Chrysler würde eine Ausnahme machen.