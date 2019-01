Harley-Davidson hat in Las Vegas die Eckdaten für sein erstes Elektro-Motorrad bekanntgegeben. Das LiveWire soll von null auf 60 Meilen pro Stunde (96,5 km/h) in 3,5 Sekunden beschleunigen und ist ab knapp 30.000 Dollar (gut 26.000 Euro) zu haben. Ausgeliefert werden soll es ab August.

Das Batterie-Motorrad soll Harley-Davidson den Weg aus einer schweren Krise weisen. Die amerikanische Industrie-Ikone kämpfte zuletzt mit Absatzproblemen. Der Hersteller verkaufte im Jahr 2006 noch 370.000 Motorräder, für das Jahr 2018 rechnete er mit 231.000 bis 236.000 Stück. Deshalb springt die legendäre Marke, deren Zweiräder sich mit einem charakteristischen Motorsound auszeichnen, nun auf die Elektromobilität auf - und will den Absatz mit der "LiveWire" steigern.

Die Harley wird zum Ladenhüter

Vor allem in den USA schrumpft das Geschäft, da jüngere Amerikaner weniger Interesse an den Motorrädern haben - und die "Baby Boomer" sich der Altersgrenze nähern. Gleichzeitig machen Motorradfahrer Harley-Davidsons Vorstandschef Matt Levatich zufolge nur 2,8 bis 2,9 Prozent der erwachsenen US-Amerikaner aus. "Wir sind eine seltene Spezies." So ist das elektrische LiveWire-Modell auch eine Chance, wieder jüngere Käufer anzusprechen.

Harley-Davidson präsentierte das Motorrad am Montag auf der Technikmesse CES in Las Vegas zusammen mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic, der wichtige Technik beisteuert - unter anderem für die Vernetzung. Per Smartphone-App lässt sich nicht nur der Ladestand prüfen, sondern der Fahrer bekommt zudem eine Nachricht, wenn das Motorrad umgestoßen oder bewegt wurde. Dieser Onlinedienst mit dem Namen "H-D Connect" werde aber nicht auf allen Märkten verfügbar sein, schränkte Harley-Davidson ein.

Auch andere US-Hersteller bieten E-Motorräder an

Die Reichweite einer Batterieladung gibt Harley-Davidson mit 110 Meilen (rund 177 Kilometer) an - weist aber darauf hin, dass die Werte beim Serienmodell abweichen und auch vom Wetter abhängen könnten. Die Akkus können sowohl zuhause an der Steckdose als auch an Schnelllade-Stationen aufgefüllt werden.

Harley-Davidson ist nicht der erste Zweirad-Hersteller, der elektrische Modelle baut. Zur Elektro-Konkurrenz gehören mit Victory Motorcycles und dem Herausforderer Zero Motorcycles zwei amerikanische Hersteller, sowie der italienische Kleinserienhersteller Energica, der auch das Motorrad für die Elektro-Rennserie MotoE liefert. Und auch andere Traditionshersteller orientieren sich um, so entsteht bei Piaggio ab September die Vespa Elettrica.