Und noch ein Start-Up unter Strom: Neta heißt eine der jüngsten Marken in China. Sie hat bereits einen elektrischen Kleinwagen mit 260 Kilometer Reichweite am Start und überrascht in Guangzhou mit der Studie 03, die Autos wie einen Renault Zoe oder einen Nissan Leaf ziemlich langweilig aussehen lassen. Und wenn man den Leuten am Stand Glauben schenken kann, soll der coole Stromer ziemlich genau so in Serie gehen.