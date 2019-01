Die Wohnmobil-Branche ist wie im Rausch. Die Euphorie über die anhaltend hohe Nachfrage und ein weiteres Rekordjahr steckt sogar jene an, die eigentlich einen eher nüchternen Blick auf das Camping-Geschäft haben. So zum Beispiel Martin Lohmann, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT). "Die Urlaubslust der Deutschen wächst, viele planen mehrere große Urlaubsreisen pro Jahr" bilanziert Lohmann bei der Eröffnung der Messe Caravan Motor und Touristik (CMT). Dann lässt er alle Fassung fahren: "Wir Deutschen reisen wie bekloppt", entfährt es ihm beim Blick auf die Zahlen in seiner Präsentation. Für einen Moment wirkt es, als könne er sie selber nicht glauben.

So wie Lohman geht es auch den Herstellern. Egal wen man an den Messeständen fragt, hinter vorgehaltener Hand heißt es meist, man könne sich vor der steigenden Nachfrage kaum retten. Im Jahr 2018 unternahmen die deutschen 71 Millionen Urlaubsreisen, die fünf Tage oder länger dauerten. Rund sechs Prozent davon, also rund 4,3 Millionen, waren Campingreisen. Und auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt, werden die Neuzulassungen von Reisemobilen im vergangenen Jahr erneut einen neuen Rekordwert erreichen. Kein Wunder also, dass die Caravanbranche sehr optimistisch in die Zukunft schaut.

So optimistisch, dass sich mancher in seiner Euphorie sogar zu etwas fragwürdigen Anlagetipps verleiten lässt: "Kaufen sie Wohnmobile statt Aktien, da haben sie mehr von", sagt Holger Siebert, Vorstand des Caravan Industrie Verbands (CIVD) auf der Eröffnungspressekonferenz der CMT. Soweit, dass die Wohnmobile demnächst sogar Rendite abwerfen, ist es aber wohl doch noch nicht.

Auf der Caravanmesse in Stuttgart zeigen 2200 Aussteller, was die Camper in der kommenden Saison erwartet. Neben den großen Caravanfirmen wie Knaus Tabbert, Dethleffs, Fendt oder Hobby sind es in diesem Jahr auch viele kleine Hersteller und sogar branchenfremde Firmen, die neue Reisemobile zeigen.

Kleine Firmen erobern den Campingmarkt

Ein Beispiel ist das Start-up #camperliebe, das einen kompakten Camper auf der in Europa bislang eher ungewöhnlichen Basis des Hyundai H350 zeigt. Ein in Kleinserie produziertes Wohnmobil, das den Kunden die Individualität bieten soll, die große Hersteller am Fließband nicht ermöglichen können.

Oder der Hersteller Bumo, der exklusive hölzerne Wohnaufsätze in Handarbeit fertigt, die sich je nach Ausstattung auch für Reisen in die entlegensten Winkel der Welt eignen. Denn mit Regenwasser-Auffang-Anlage, Komposttoilette, Dusche, Holzofen und einer Solaranlage sind die mobilen Holzhütten völlig autark.

Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht

Und dann wäre da noch der Hersteller Skydancer, der auf der Messe das weltweit erste Cabrio-Wohnmobil präsentiert, das noch in diesem Jahr in die Serienproduktion gehen soll. Während der Fahrt sollen sich die Reisenden den Fahrtwind um die Ohren blasen lassen und Nachts sogar unter freiem Sternenhimmel schlafen können.

Die Stimmung ist gut und die kleineren Hersteller wittern ihr Geschäft mit der anhalten Reiselust in Deutschland. Eine schlechte Nachricht verkündet Tourismus-Experte Lohmann am Ende dann aber doch noch: "Ein weiterer Anstieg der Nachfrage ist in den kommenden Jahren nicht zu erwarten." Stattdessen werde der Markt voraussichtlich weiter auf dem hohen Niveau der Vorjahre bleiben - die fetten Jahre sind also noch lange nicht vorbei.

Die wichtigsten Wohnmobil-Neuheiten finden Sie in der Fotostrecke.