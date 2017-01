Wohnmobilmesse in Stuttgart Der Sommer ruft

Zu den angenehmsten Tätigkeiten am Jahresanfang gehört es, die bevorstehenden Ferien- und Urlaubszeiten in den Kalender einzutragen. Immer mehr Deutsche verbringen diese oft tatsächlich "schönsten Wochen des Jahres" als fahrendes Volk: Urlaub in Wohnmobil oder Wohnwagen wird stetig beliebter.

Der Caravaning Industrie Verband (CIVD) meldet für das zurückliegende Jahr ein Plus von nahezu 25 Prozent bei den Wohnmobil-Neuzulassungen (35.135) sowie einen gut fünfprozentigen Anstieg bei den Caravan-Neuzulassungen (19.745).

Warum diese satten Steigerungsraten? Der CIVD nennt als einen Grund die dank guter Konjunktur positive Grundstimmung unter den Kaufinteressenten. Zudem gehe der Trend weg von der Pauschalreise hin zu einer individuelleren Urlaubsgestaltung. Dabei, so heißt es, werde Caravaning aufgrund neuer Technik immer komfortabler.

Vor allem Letzteres lässt sich an zahlreichen Neuheiten ablesen, die bei der soeben gestarteten Messe CMT (Caravan Motor Touristik) in Stuttgart vorgestellt werden.

Die zunehmende Vernetzung der Lebenswelt hat mittlerweile auch die Wohnmobile und Wohnwagen erfasst. Hymer etwa stellt als erster Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit der sogenannten Smart Control ein System vor, bei dem sich alle wichtigen Informationen über die Funktionen im Wohnbereich (Klimatisierung, Füllstände der Batterien, Wasser- und Abwassertanks) auf dem Navigationssystem in der Armaturentafel abrufen und überwachen lassen.

Vorheizen per Smartphone

Der Wohnwagenhersteller Fendt wiederum rüstet immer mehr seiner Modelle mit einer Gasheizung aus, die sich - wenn die Kunden das wünschen - mit einer speziellen App fernsteuern lässt. So kann beispielsweise der Innenraum des Caravans schon vorgeheizt werden, wenn sich die Camper noch auf dem Rückweg von einer Bergtour oder einer Schneewanderung befinden. Neben speziellen Navigationsapps für Wohnmobilisten gibt es jetzt auch ein auf Camper abgestimmtes Internetangebot von Ford, in dem zwei Berliner Köche ebenso unaufwendige wie raffinierte Rezepte für Camping-Gourmets inklusive Videoanleitung verbreiten.

Auf der CMT in Stuttgart, die noch bis zum kommenden Sonntag (22. Januar) geöffnet hat, zeigen insgesamt mehr als 2000 Aussteller, davon 356 aus dem Caravaning-Bereich, die Neuheiten für die Urlaubssaison 2017. Dabei sind auch rund 850 Fahrzeuge aller Klassen und Spielarten zu sehen. Einige besonders interessante Neuheiten sind hier in einer Bildergalerie versammelt.