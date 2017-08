Continental Zulieferer sieht keine Zukunft für Diesel und Benziner

Die nächste Generation Verbrennungsmotoren wird nach Einschätzung des Autozulieferers Continental auch die letzte sein. Die meisten Autobauer entwickelten noch bis etwa 2023 die letzte Motorengeneration mit Kraftstoffantrieb, sagte Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Da wird nochmal eine neue Verbrennungsmotorengeneration entwickelt werden, aber danach wird dann wahrscheinlich eine solche Weiterentwicklung gar nicht mehr wirtschaftlich vertretbar sein."

Schäfers Aussage passt zu einer Entwicklung in Europa, die den Kauf von Autos mit Verbrennungsmotor immer unattraktiver macht. Länder wie Frankreich oder Großbritannien wollen den Absatz konventioneller Fahrzeuge bis 2040 stoppen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) weigert sich hingegen, Forderungen nach einem konkreten Auslaufzeitpunkt für Benziner und Diesel nachzukommen. Als einer der ersten Autohersteller hatte Volvo angekündigt, ab 2019 neue Modelle nur noch mit Elektromotor anzubieten - entweder als reines E-Auto oder Hybrid.

Bis zum endgültigen Abschied vom Verbrenner müsse sich die Autoindustrie anstrengen, den Stickoxidausstoß von Dieselmotoren zu verringern, so Schäfer. Schließlich brauchten die Autobauer die relativ verbrauchsärmeren Dieselautos, um die Klimaschutzvorgaben zu Kohlendioxid (CO2) einzuhalten.

Continental will vom Autokartell nichts gewusst haben

Die deutschen Autobauer hatten sich auf dem Dieselgipfel am Mittwoch dazu verpflichtet, insgesamt 5,3 Millionen Fahrzeuge in Deutschland per Software-Update auf eigene Kosten sauberer zu machen. Die Kosten dafür bezifferte der Branchenverband VDA auf eine halbe Milliarde Euro. Continental als zweitgrößter Zulieferer weltweit nach Bosch rechnet nach Worten Schäfers dadurch aber nicht mit zusätzlichem Preisdruck der Hersteller.

Mit Blick auf den Kartellverdacht gegen die deutschen Autohersteller, die sich nach Medienberichten seit den 90er Jahren in großem Stil über Technologien abgesprochen haben sollen, sagte Schäfer, Continental habe darüber keine Kenntnisse. "Wir sind von keiner Behörde angesprochen worden, mir liegen absolut keine Informationen vor."

Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im zweiten ist Continental mit dem Anlauf des dritten Quartals zufrieden. "Der Start ins dritte Quartal war vernünftig, die Abrufe der Kunden wie erwartet", sagte Schäfer. Der weltweite Automarkt werde im zweiten Halbjahr nicht mehr so stark wachsen wie im ersten Halbjahr, als die Autoproduktion um drei Prozent gestiegen sei. So werde der US-Markt um drei bis vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum schrumpfen, der europäische um zwei Prozent klettern.