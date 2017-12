Zweckentfremdeter Tesla-Mietwagen Sixt verstrickt sich in Widersprüche

Ein Autokonzern beschafft sich über eine Fahrzeugvermietung bei einem Unternehmerpaar ein Modell der Konkurrenz, unternimmt damit Tests, schraubt es offenbar sogar auseinander und wieder zusammen - und lässt es in desolatem Zustand wieder zurückliefern. Über diese Folgen einer dubiose "Vergleichsfahrt" berichtete kürzlich der SPIEGEL. Jetzt geht der Fall in die nächste Runde.

Bei dem Konzern handelt es sich nach SPIEGEL-Informationen um Daimler; bei der Autovermietung um Sixt; und bei dem ramponierten Wagen um ein Exemplar des Elektro-SUV Tesla Model X. Es gehört dem Unternehmerpaar Monika Kindlein und Manfred van Rinsum.

Während der Mietdauer von rund sieben Wochen - das konnte Manfred van Rinsum dank der Ortungsfunktion seines Teslas belegen - wurde der Wagen bis nach Spanien transportiert, auf eine Autotestbahn bei Barcelona. Außerdem ortete er sein Auto auf einer Teststrecke des Mercedes-Werks in Sindelfingen sowie bei einer Stuttgarter Firma, die ihren Kunden, darunter auch Daimler, Tests "inklusive Testaufbauten" anbietet.

Weitervermietung unmöglich

Im Laufe der Mietzeit litt der Tesla. Wie heftig, das dokumentiert ein Gutachten der Prüforganisation Dekra: Demnach entstand ein Schaden von 15.674 Euro sowie ein Wertverlust von 2000 Euro an dem Auto.

Ein Wagen in diesem Zustand lässt sich nicht weitervermieten. Manfred van Rinsum musste deshalb einem Kunden, der den Tesla direkt im Anschluss an die verhängnisvolle Miete gebucht hatte, ein Ersatzfahrzeug von einer anderen Autovermietung besorgen. Kurze Zeit später ging auch noch die Antriebseinheit seines Model X kaputt.

Van Rinsum stellte Sixt eine Summe von insgesamt 99.392,79 Euro in Rechnung; sie enthielt die Reparaturkosten, den Nutzungsausfall, seinen Arbeitsaufwand, eine Vertragsstrafe von 1000 Euro pro Tag für die Nutzung auf dem Testgelände in Spanien, die Reparatur der Antriebseinheit und eine Abstandszahlung für eine Verschwiegenheitserklärung.

Die Reaktion von Sixt: Die Autovermietung beglich den von der Dekra festgestellten Schaden inklusive Wertminderung und Gutachterkosten in Höhe von 18.500 Euro. Die restlichen von van Rinsum in Rechnung gestellten Positionen bezeichnete das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung als "völlig willkürlich".

In der Mitteilung von Sixt heißt es unter anderem, allen Beteiligten sei klar gewesen, dass der vermietete Tesla von einem "industriellen Kunden" zu "Vergleichs- und Testzwecken" eingesetzt werde.

Extreme Tests waren vertraglich verboten

Van Rinsum hatte sich jedoch vor dem Mietvorgang zusichern lassen, dass der Wagen nicht auf Teststrecken und nicht unter Extrembedingungen gefahren werden dürfe. Die Antwort des Sixt-Vertreters damals darauf: "Das hört sich doch gut an." Nachdem Sixt schließlich bei van Rinsum mietete, hielten sich die Mieter aber nicht an die Absprachen.

Zudem räumte auch Sixt nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung auf Anfrage des SPIEGEL ein, dass sowohl das Auseinanderbauen des Wagens als auch die Nutzung auf Teststrecken unter Extrembedingungen ausgeschlossen war. So sei es vertraglich zwischen van Rinsum und Sixt sowie über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Sixt und dem "industriellen Kunden" - dessen genauen Namen die Vermietung nicht nennen möchte - festgeschrieben gewesen.

Screenshots von van Rinsums Handy indes zeigen den Tesla in Spanien auf der Rüttelstrecke, der Traktionsstrecke, der Schlechtwegstrecke und am Steigungshügel. Das Auto, so kann man schlussfolgern, wurde sehr wohl auch unter Extrembedingungen getestet.

"Sie parken falsch"

Van Rinsum hatte seine Rechnung über 99.392,79 Euro auch an Daimler geschickt. Von der Rechtsabteilung des Konzerns erhielt er die Antwort, er könne "sich darauf verlassen", dass seine Ansprüche geprüft würden.

Daimler wollte den Vorgang auf Anfrage des SPIEGEL nicht bestätigen. Der "Stuttgarter Zeitung" bestätigte ein Konzernsprecher, dass Daimler ein Fahrzeug bei Sixt gemietet habe. Ob es sich dabei um einen Tesla handelte, wollte er nicht kommentieren.

Dem SPIEGEL hatte Daimler zuvor mitgeteilt, eine Anmietung zu "Vergleichsfahrten" sei in der Branche üblich. Das stimmt. Im Fall von van Rinsum kam der Wagen allerdings mit einem 15.000-Euro-Schaden zurück, unter anderem waren Verkleidungsteile mit Klebeband angepappt worden und der Lack beschädigt. Im Handschuhfach lag außerdem ein Zettel mit der Notiz "Sie parken falsch". Es war eine Nachricht aus dem Mercedes Benz Technology Center in Sindelfingen.

Für Mercedes und Sixt ist die Sache gleichermaßen peinlich: Der Autokonzern hat sich erneut dabei ertappen lassen, wie er auf vermeintlich geheime Weise ein Elektroauto der Konkurrenz beschaffte. Und die Autovermietung offenbart, wie sie Privatleute im Stich lässt, wenn sich ihre Vertragspartner nicht an Absprachen halten.