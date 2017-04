USA Daimler schließt Strafen im Dieselskandal nicht aus

Der Abgasskandal wird für Daimler immer bedrohlicher. Der Konzern schließt angesichts der Ermittlung von US-Behörden wegen möglicherweise unerlaubter Funktionen in Dieselmotoren empfindliche Strafen nicht aus.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Behörden zu dem Schluss kämen, dass in Dieselfahrzeugen von Mercedes möglicherweise unzulässige Funktionalitäten enthalten seien, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht des Stuttgarter Autobauers.

Falls die Ermittlungen zu nachteiligen Ergebnissen führten, könnte Daimler unter anderem zu Geldstrafen oder Rückrufaktionen verpflichtet werden, erklärte der Konzern. "Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass die vorgenannten Risiken erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben könnten", hieß es in dem Quartalsbericht. Schon in einem im Februar veröffentlichten Geschäftsbericht hatte Daimler auf die möglichen Konsequenzen des Dieselskandals hingewiesen.

Auch in Deutschland laufen Ermittlungen

2016 hatte das US-Justizministerium Daimler aufgefordert, eine interne Untersuchung des Zertifizierungsprozesses in Bezug auf Abgasemissionen in den USA anzustoßen. Hintergrund war die Aufdeckung des Abgasbetrugs bei dem Hersteller VW.

Der Mercedes-Konkurrent VW hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden eingeräumt, die Abgaswerte zum Stickoxidausstoß bei fast 600.000 Dieselwagen manipuliert zu haben. Für Vergleiche mit Klägern in den USA und Kanada muss der Konzern umgerechnet mehr als 22 Milliarden Euro zahlen.

In Deutschland laufen ebenfalls Ermittlungen gegen Daimler-Mitarbeiter wegen eines möglichen Dieselbetrugs. "Wir ermitteln gegen namentlich bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachts des Betrugs und der strafbaren Werbung", hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Ende März mitgeteilt.

Vor einem Jahr hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt mehrere Hersteller - darunter auch Mercedes - zu einem freiwilligen Rückruf verdächtiger Dieselmodelle aufgefordert. Die betroffenen Autos waren bei Abgasnachmessungen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) durch stark erhöhte Stickoxid-Werte aufgefallen. Sie sind mutmaßlich auf sogenannte Thermofenster zurückzuführen: Viele Hersteller stellen die Abgasreinigung ihrer Fahrzeuge so ein, dass sie erst ab einer bestimmten Außentemperatur arbeiten - häufig erst oberhalb von zehn Grad. Die Thermofenster sind zwar ethisch fragwürdig, nach den EU-Richtlinien aber unter bestimmten Bedingungen erlaubt.