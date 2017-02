Legendäre Filmautos Küren Sie Ihren Kinostar

Überteuert, schwacher 132-PS-Motor, miserable Qualitätssicherung - der DeLorean DMC-12 ist einer der größten Flops in der Geschichte von Sportautos. Eigentlich.

Doch dank Robert Zemeckis Filmtriologie "Zurück in die Zukunft" genießt der Wagen bei vielen Heldenstatus. Das Zeitreisen machte ihn zum Hollywoodstar: Mithilfe eines Fluxkompensators, einer Fantasiemaschine und einem Plutoniumantrieb reisten die Filmhelden in Vergangenheit und Zukunft - das Fahrzeug ist bis heute einer der spektakulärsten Filmautos.

Es gibt etliche Autos, die als heimliche Stars eines Blockbusters gefeiert werden. Auch das Bluesmobil der "Blues Brothers" erlangte großen Ruhm. Aber erinnern Sie sich noch, welches Modell die singenden Brüder fahren? Mit was für einem Wagen büxen die Schulfreunde in Fatih Akins Romanverfilmung "Tschick" aus? Wissen Sie, welcher Regisseur als Hollywoods größter Autonarr gilt? Was ist aus Til Schweigers Opel Manta geworden?

Vom Ecto-1 der "Ghostbusters" bis zu K.I.T.T. in "Knight Rider": Wir zeigen Ihnen vor der Oscar-Verleihung in Los Angeles eine Bildergalerie preisverdächtiger Filmautos, mit Infos zu den Modellen inklusive:

Hier haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihren Traumkinowagen zu küren.

Und so geht's: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf das Filmauto, das Ihnen besser gefällt. Das andere verschwindet, ein neues erscheint - wieder können Sie das Ihrer Meinung nach schönere anklicken. Am Ende bleibt Ihr Blockbuster-Star übrig. Eine Auswertung, wie die anderen Leser entschieden haben, erscheint nach Ihrer Abstimmung.